NYSE-Aktienkurs Oracle-Aktie:

109,96 USD +1,44% (06.10.2023, 22:15)



ISIN Oracle-Aktie:

US68389X1054



WKN Oracle-Aktie:

871460



Ticker-Symbol Oracle-Aktie:

ORC



NYSE-Symbol Oracle-Aktie:

ORCL



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (09.10.2023/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI raten nun zum Kauf der Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) und erhöhen das Kursziel.Der jüngste Rückschlag schaffe bei den Aktien einen interessanteren Einstiegspunkt. Das Unternehmen sei jetzt in einer besseren Position, um ein beständigeres Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen, da ein höherer Prozentsatz der Einnahmen aus Cloud-Lösungen stamme. Die Cloud-Geschäfte für Anwendungen und Infrastruktur von Oracle seien jetzt groß genug, um in Zukunft ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich zu erzielen. Die aktuelle Bewertung von Oracle lasse noch Spielraum nach oben, wenn das Unternehmen ein beständiges Umsatzwachstum und eine Ausweitung der Gewinnspanne vorweisen könne.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Oracle-Aktie von "in line" auf "buy" hoch. Das Kursziel werde von 131 auf 135 USD angehoben. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Oracle-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Oracle-Aktie:105,10 EUR +1,19% (09.10.2023, 15:22)