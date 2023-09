Börsenplätze Oracle-Aktie:



Kurzprofil Oracle Corp.:



Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Oracle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Oracle Corp. (ISIN: US68389X1054, WKN: 871460, Ticker-Symbol: ORC, NYSE-Symbol: ORCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer in künstliche Intelligenz investieren möchte, solle sich laut Barclays Oracle anschauen. Die Oracle-Aktien seien im Jahr 2023 um fast 48 Prozent und in den letzten zwölf Monaten um fast 62 Prozent gestiegen. Barclays gehe davon aus, dass das Unternehmen in naher Zukunft ein hohes Wachstumsniveau beibehalten werde, da noch einiges an Rückenwind zum Tragen kommen dürfte. Die britische Investmentbank habe Oracle von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 126 auf 150 Dollar angehoben."Wir sehen eine mehrjährige Chance für solides Wachstum bei hohen Margen, angetrieben durch einen anhaltend positiven Mixeffekt aus besserer Cloud- sowie Cloud-Infrastruktur- und Plattformgeschäfts (Oracle-Cloud Infrastructure, OCI), der die wachstumsschwächeren Teile des Geschäfts übersteigt", so Analyst Raimo Lenschow in einer am Dienstag vorliegenden Studie. OCI profitiere zum Teil auch vom Boom mit Künstlicher Intelligenz (KI). Zudem sei die Bewertung immer noch günstig.Er habe hinzugefügt, dass OCI aufgrund seiner engen Beziehung zu NVIDIA gut für den Rückenwind der KI gerüstet sei. Oracle sei zudem einer der ersten Cloud-Lösungsanbieter gewesen, der mit NVIDIAs Software-as-a-Service-Produkten auf den Markt gekommen sei, habe Lenschow hinzugefügt.Die Aktie von Oracle sei mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 123,74 Dollar einer der besten Werte des Tages im S&P 500 . Mit dem heutigen Kursanstieg notiere das Papier nur noch knapp unter dem im Juni dieses Jahres bei 127,54 Dollar markierten Allzeithoch. Ein Sprung darüber wäre ein neues Kaufsignal. "Der Aktionär" habe Oracle im Juni 2022 zum Kauf empfohlen. Seitdem liege das Papier 78 Prozent in Front.Die Empfehlung lautet ganz klar: Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Oracle-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link