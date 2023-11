"Der IBEX 35 bewegte sich gegen Ende Oktober um die 9.000 Punkte, nachdem er im Jahresverlauf mehrere Höchststände über 9.500 Punkte verzeichnet hatte. Privatanleger könnten die 9.000 Punkte als günstigen Einstiegspunkt gewertet haben, was zu einem Zweijahreshoch des SERIX im IBEX 35 mit 114 Punkten und damit zu einer eindeutig optimistischen Stimmung für den spanischen Index geführt hat", erkläre Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum.



"Trotz der schwierigen politischen Lage in Spanien fallen die Prognosen für die Unternehmensgewinne im dritten Quartal positiv aus, insbesondere für Finanzunternehmen, die im IBEX 35 stark vertreten sind. In Verbindung mit der Erwartung des Marktes, dass die EZB ihre Zinserhöhungen beenden wird, hat dies wahrscheinlich dazu beigetragen, dass sich die Stimmung gegenüber dem spanischen Index weiter deutlich verbessert hat", kommentiere Michael Hall.



Im Oktober 2023 seien bei Spectrum 179 Millionen verbriefte Derivate gehandelt worden. Dies sei das höchste Volumen, welches jemals am Handelsplatz gehandelt worden sei. 34% der Trades hätten außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattgefunden.



88,8% der gehandelten Wertpapierhätten sich auf Indices, 7,1% auf Währungspaare, 2,7% auf Rohstoffe, 1,3% auf Aktien und 0,1% auf Kryptowährungen bezogen, wobei die drei meistgehandelten Basiswerte der DAX 40 (31,3%), der S&P 500 (22,8%) und der NASDAQ 100 (18,9%) gewesen seien.



Betrachte man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Werte, so sei der DAX 40 neutral bei 100 geblieben, der S&P 500 sei leicht von 108 auf stabile, positive 105 zurückgegangen, und der NASDAQ 100 habe ebenfalls einen leichten Rückgang verzeichnet, sei aber mit 101 im positiven Bereich geblieben. (15.11.2023/ac/a/m)





