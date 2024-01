So strebe DO&CO (ISIN AT0000818802 / WKN 915210), ein Anbieter von gehobenem Airline-Catering in den nächsten drei Jahren einen Umsatzanstieg von 8% bis 10% an. "Dahinter steht zum einen die anhaltende Erholung des Airline-Marktes und zum anderen Marktanteilsgewinne gegenüber den von PE-Fonds übernommenen Konkurrenten LSG und GATEGROUP", schreibe der Fondsmanager. Auch die Online-Flugbuchungsgruppe EDREAMS habe ihren Halbjahresumsatz um 13% und damit das Ergebnis enorm gesteigert.



TUI habe für das am 30. September beendete Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 25% gemeldet und seinen operativen Gewinn bei einer günstigen Vergleichsbasis um mehr als das Doppelte steigern können. Die Gruppe habe auch einen die Erwartungen übertreffenden Ausblick auf das Jahr 2023/24 gegeben und strebe eine Steigerung des Umsatzes um 10% und des operativen Ergebnisses um 25% an.



Mittelfristig rechne TUI mit einem jährlichen Wachstum des operativen Gewinns von 7% bis 10%. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen On The Beach habe die Konsensprognosen für das Geschäftsjahr 2022/23 mit großem Abstand übertroffen und mit sehr positiv stimmenden Meldungen für das neue Geschäftsjahr aufgewartet: Die Transaktionen für die Wintersaison seien um 34% gestiegen und die Transaktionen für den Sommer 2024 würden deutlich höher ausfallen als im Jahr 2023.



Nach mehreren enttäuschenden Jahren habe das neue Management von Pierre & Vacances gute Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022/23 vorgelegt. Das bereinigte EBITDA habe sich auf 137,1 Mio. Euro belaufen, 30% mehr als im Vorjahr. Auch die Marge sei um 1,2 Prozentpunkte auf 7,1% geklettert. "Dem Unternehmen ist es gelungen den Durchschnittspreis und den durchschnittlichen Erlös je Kunde deutlich zu erhöhen", so Guilaume Chieusse.



Die Compagnie des Alpes, die Skilifte und Themenparks (Astérix, Futuroscope) und Ferienunterkünfte in den Bergen anbiete, habe im letzten Jahr ebenfalls leicht über den Erwartungen liegende Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen sehe vor allem Potenzial für eine weitere Anhebung der Skipasspreise um 100 bis 150 Basispunkte über der Inflationsrate. (04.01.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Aufholtrend bei Flugreisen setzte sich 2023 fort, und 2024 dürfte mit weltweit 1,5 Milliarden Flughafenankünften wieder das Niveau von 2019 erreicht werden, so die Experten von ODDO BHF."Diese Entwicklung ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Sektor mit hohen Teuerungsraten bei den Ticketpreisen und bei den Unterkünften, vermehrter Telearbeit anstelle von Geschäftsreisen und ökologisch motivierten Veränderungen im Verhalten der Haushalte zu kämpfen hatte", schreibe Guillaume Chieusse von ODDO BHF Asset Management in einem aktuellen Marktkommentar. Nach Euromonitor Travel solle die Zahl der Ankünfte in den nächsten Jahren weiter um durchschnittlich 5% pro Jahr - und damit stärker als das weltweite BIP - auf 1,8 Milliarden im Jahr 2028 steigen.Jüngste Veröffentlichungen von Unternehmen, die im Freizeit- oder Tourismussektor tätig seien, würden diese günstigen Aussichten bestätigen und hätten weiteres Gewinnwachstum für 2024 in Aussicht gestellt. "Diese Entwicklung deutet auf eine sehr geringe Preiselastizität in diesem Sektor und damit auf eine günstige Preisgestaltungsmacht für die in diesem Bereich tätigen Akteure hin", erläutere Chieusse.