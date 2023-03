Ein Beispiel für ein Unternehmen, das die Wassernutzung verbessere, sei Tetra Tech (ISIN: US88162G1031, WKN: 902888, Ticker-Symbol: TT6, NASDAQ-Symbol: TTEK). Das Unternehmen sei ein führender Berater für Ressourcenmanagement mit Spezialisierung auf Wasserdienstleistungen. Tetra Tech unterstütze seine Kunden bei einer Reihe von wasserbezogenen Projekten, von der Wiederverwendung von Wasser in der Mongolei über die Bekämpfung von Wasserverlusten in Jordanien bis hin zur Wiederauffüllung und Wiederverwendung von Grundwasser in Kalifornien.



Tetra Tech unterstütze 70.000 Projekte in 100 Ländern rund um die Wiederverwendung und Erhaltung von Wasser. Dazu würden Projekte zum Hochwasserschutz, zur Regenwasserbewirtschaftung, zur Abwasseraufbereitung und zum Management der Wasserversorgung gehören. Wo immer es möglich sei, würden natürliche Lösungen eingesetzt, wie z. B. der Einsatz eines "lebenden Wellenbrechers" zur Stabilisierung der Marschküste und zur Förderung der Artenvielfalt in Alabama oder eine grüne Regenwasserinfrastruktur zur Umgestaltung des Regenwassermanagements in Raleigh, North Carolina.



Im vergangenen Jahr hätten sie dazu beigetragen, 328.000 Megaliter Wasser zu behandeln, zu sparen oder wiederzuverwenden und 178 Millionen Hektar Land und Wasser zu schützen, zu bewirtschaften oder wiederherzustellen. Durch ihre Projekte seien außerdem 20,6 Millionen Tonnen CO2 vermieden worden.



Aroma statt Fisch



Ein weiteres Unternehmen sei das niederländische Unternehmen DSM (ISIN: NL0000009827, WKN: A0JLZ7, Ticker-Symbol: DSM2), das sich auf Gesundheits- und Ernährungsprodukte spezialisiert habe. Darunter seien Nahrungsergänzungsmittel und Zutaten, die pflanzliche Fischalternativen enthalten würden. Das Unternehmen biete vegane Fischaromen sowie Omega-3-Alternativen aus Algen und natürliches Algenöl für Fischfutter an. Eine Tonne ihres natürlichen Algenöls Veramaris ersetze 60 Tonnen Wildfisch, der für die Herstellung von Lachsfutter gefangen werden müsse, und schütze so die Artenvielfalt in unseren Ozeanen.



Wasservermeidung



Auch Unternehmen, deren Hauptgeschäft nicht mit Wasser zu tun habe, könnten ihr Wassermanagement und ihren Wasserverbrauch verbessern, wie zum Beispiel Azure Power (ISIN: MU0527S00004, WKN: A2AS8S, Ticker-Symbol: 256, NYSE-Symbol: AZRE). Azure Power sei ein führendes Solarenergieunternehmen in Indien und baue und betreibe einige der größten Solarenergieprojekte des Landes. Indien sei jedoch ein wasserarmes Land, und die Solarpaneele, die Schmutz und Staub anziehen würden, müssten regelmäßig gewaschen werden, um effektiv zu arbeiten. Das Unternehmen habe Roboterbürsten für Solarpaneele im Einsatz, um den Wasserverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren, und recycele außerdem 50% des verwendeten Grundwassers. Das Unternehmen strebe für dieses Jahr eine Nettowasserneutralität an.



Die Wasserfrage werde immer bedeutender



Dies seien nur einige Beispiele für Unternehmen, die Maßnahmen ergreifen würden. Angesichts der steigenden Nachfrage und des zunehmenden Bedarfs an Lösungen sei abrdn davon überzeugt, dass Unternehmen innovative Wege zur Bewältigung unseres Wasserbedarfs anbieten könnten. In den kommenden Jahren werde dies immer wichtiger werden. Wir müssten für Zugang zu sauberem, sicherem und reichlich vorhandenem Wasser sorgen und das Leben in den Ozeanen schützen. (22.03.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Wasser ist eine kostbare, endliche Ressource und für das Leben auf der Erde unerlässlich, so die Experten von abrdn.Die Fortschritte bei der Schaffung eines allgemeinen Zugangs zu sanitärer Grundversorgung und bei der Förderung des Schutzes und der verantwortungsvollen Nutzung der Meeresressourcen seien jedoch überschaubar. Jedes Jahr werde am 22. März der Internationale Tag des Wassers begangen, um auf diese Probleme aufmerksam zu machen und Veränderungen anzuregen. Sarah Norris, Head of ESG - Equities, bei abrdn erkläre, auf welche Unternehmen sie dabei setze:Die Bemühungen, den allgemeinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung zu gewährleisten, würden ins Stocken geraten. Schätzungsweise zwei Milliarden Menschen weltweit hätten kein sauberes Trinkwasser. Weitere 3,6 Milliarden Menschen würden nicht über sichere sanitäre Einrichtungen verfügen. Außerdem wir würden die Wasserökosysteme der Welt in einem alarmierenden Tempo verschlechtern. In den letzten 300 Jahren seien über 85% der Feuchtgebiete der Erde verloren gegangen. Die zunehmende Versauerung bedrohe das Leben in den Meeren, während die Plastikverschmutzung die Ozeane verstopfe.2022 habe es auf allen Kontinenten mehrere extreme Wetterereignisse mit schweren und verheerenden Stürmen, Dürren und Überschwemmungen gegeben. Beispielsweise hätten schwere Monsunregenfälle in Pakistan Sturzfluten und Erdrutsche verursacht, die 1,7 Millionen Häuser zerstört, 32 Millionen Menschen vertrieben, 1.700 Menschen getötet und fast neun Millionen in die Armut getrieben hätten.Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung seien Lösungen, die eine effizientere Wassernutzung und -bewirtschaftung ermöglichen und einen besseren Umgang mit unseren Ozeanen fördern würden, von entscheidender Bedeutung. Nur so könnten wir der steigenden Nachfrage und Abhängigkeit von unseren Wasserressourcen gerecht werden.In seinen nachhaltigen Fonds, aber auch allgemeiner in den Kernfonds, setze abrdn auf Unternehmen mit starken Wachstumsperspektiven. Angesichts des ungedeckten Bedarfs würden sich für Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen verbessern und die Effizienz der bestehenden Infrastruktur steigern würden, erhebliche Ertragschancen eröffnen. Auch Unternehmen, die eine Vorreiterrolle im Bereich Wasser spielen würden, indem sie den Wasserverbrauch minimieren oder Wasser so weit wie möglich wiederverwenden würden, dürften profitieren.Optimierte Wassernutzung