NASDAQ-Aktienkurs Opera ADR-Aktie:

22,40 USD +2,75% (06.07.2023, 13:49)



ISIN Opera ADR-Aktie:

US68373M1071



WKN Opera ADR-Aktie:

A2JRLX



Ticker-Symbol Opera ADR-Aktie:

2V8



NASDAQ-Ticker-Symbol Opera ADR-Aktie:

OPRA



Kurzprofil Opera Ltd.:



Opera Ltd. (ISIN: US68373M1071, WKN: A2JRLX, Ticker-Symbol: 2V8, NASDAQ-Ticker-Symbol: OPRA) ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen im Geschäftsfeld Consumer. Sie agiert als Anbieter von Browser- und integrierten, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Plattformen zur Entdeckung und Empfehlung digitaler Inhalte. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfasst Suche, Werbung, Technologielizenzierung und Sonstiges. Der Suchumsatz wird generiert, wenn ein Benutzer eine qualifizierte Suche über einen Opera-Suchpartner durchführt. Die Werbeeinnahmen setzen sich aus branchenüblichen Werbeeinheiten, vordefinierten Partnerlesezeichen oder Kurzwahlen sowie Abonnements verschiedener beworbener Dienste zusammen. Technologielizenzen und andere Umsätze beinhalten Umsätze mit Geräteherstellern und Mobilfunkbetreibern. Lizenzvereinbarungen umfassen die Lizenzierung von Technologie, zugehörige professionelle Dienstleistungen, Wartung und Support sowie Hosting-Services. (06.07.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Opera-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Opera Ltd. (ISIN: US68373M1071, WKN: A2JRLX, Ticker-Symbol: 2V8, NASDAQ-Ticker-Symbol: OPRA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Opera spreche der Aktienprofi von einem Webbrowser, der irgendwann in eine Bedeutungslosigkeit verschwunden sei, aber nicht ganz. In den vergangenen Monaten habe das Unternehmen von sich reden gemacht, weil man etwa neun Quartale in Folge mit 20% beim Umsatz habe wachsen können. Das Geschäftsmodell funktioniere also. Jetzt habe Opera auch die eigene KI, die zur stärkeren Effizienz und besseren Monetarisierung der Umgebung letztendlich führen könnte. Die Opera-Aktie habe sich innerhalb kurzer Zeit vervierfacht und sei nicht mehr ganz billig. Nichtsdestotrotz sollte man die Opera-Aktie auf die Wiedervorlage packen - sollte es zu einer Korrektur kommen, könnte man einsteigen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Opera ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Opera ADR-Aktie:23,38 EUR -0,34% (06.07.2023, 15:43)