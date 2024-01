Was macht einen guten Online Slot aus?

Beeindruckende 3D-Grafiken



Mitreißende Soundeffekte



Ansprechende Animationen



Übersichtliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche



Faire Auszahlungsquote



Lukrative Bonusfeatures



Gute Anzahl von Gewinnlinien

Top 5 der besten Spielautomaten aller Zeiten

RTP 96,09% Volatilität: Niedrig Gewinnlinien: 10 Walzenaufbau: 5x3 Bonusfunktionen: Expanding Wilds, Respins

RTP 96,21% Volatilität: Hoch Gewinnlinien: 10 Walzenaufbau: 5x3 Bonusfunktionen: Freispielfunktion, Wild Symbole, Expanding Symbols

Gonzo’s Quest von NetEnt



Ein weiteres Mal schafft es NetEnt mit einem seiner Spiele in unsere Liste: Gonzo’s Quest ist absolutes Pflichtprogramm für alle, die gute Unterhaltung und Slotspiele lieben! Obwohl der Automat schon einige Jahre alt ist, sorgen die Spielfunktionen auch heute noch für großen Spaß und Nervenkitzel. Besonders lukrativ zeichnet sich die Avalanche-Funktion aus, mit welcher nach einer erzielten Gewinnkombination beteiligte Gewinnsymbole von den Walzen fallen und neue Symbole von oben nachfallen. Dies ermöglicht die Chance, mit nur einer Drehung mehrere Gewinne zu erzielen – und das Beste ist, dass der Gewinnmultiplikator mit jedem Fall neuer Symbole steigt!



Abgesehen von der Avalanche-Funktion ist der Slot mit einer Freispiel-Bonusrunde und Wild Symbolen ausgestattet, die weitere Vorzüge bieten. Wir lieben aber auch das Thema des spanischen Entdeckers, der Spieler mit zu versteckten Inka-Stätten im tiefen Dschungel Perus nimmt!



RTP 96% Volatilität: Hoch Gewinnlinien: 20 Walzenaufbau: 5x3 Bonusfunktionen: Avalanche-Funktion, Freispielrunde, Multiplikatoren, Wild-Symbole



Sweet Bonanza von Pragmatic Play



Nach einem großen Erfolg des Handyspiels Candy Crush hat Pragmatic Play den Hype um die bunte Süßigkeitenwelt aufgegriffen und den Sweet Bonanza Online Slot entworfen, der keine Wünsche offenlässt. Auf einem erweiterten 6x5-Walzenset dreht sich eine Vielzahl an bunten Süßigkeiten in einem wortwörtlichen Fantasieland. Der Clou des Automaten liegt in der Art und Weise, wie Gewinne erzielt werden – die typischen Gewinnlinien sind hier nämlich nicht anzutreffen. Stattdessen basiert der Slot auf dem Cluster Pays-Prinzip, was bedeutet, dass Symbolgruppen in Blöcken fallen müssen, damit eine Auszahlung zustande kommt.



Abgesehen von dieser lukrativen Spielfunktion bietet der Slot auch Boni wie eine Freispielrunde, Multiplikatoren, die Ihre Gewinne in die Höhe treiben und Tumbling Reels.



RTP 96,52% Volatilität: Mittel Gewinnlinien: Cluster Pays (keine festen Linien) Walzenaufbau: 6x5 Bonusfunktionen: Multiplikatoren, Tumbling Reel, Freispielfunktion



Eye of Horus von Merkur



Ägypten-Slots sind spätestens seit Veröffentlichung des Book of Ra Slots von Merkur nicht mehr aus der Glücksspielwelt wegzudenken und unter Spielern wahnsinnig beliebt. Deshalb hat es auch der Eye of Horus Slot von Merkur in diese Liste geschafft, der von der Grafik her vielleicht schon etwas veraltet scheinen mag, aber dennoch überzeugen kann.



Merkur ist grundsätzlich aufgrund der schlichten Gestaltung seiner Spiele und der Leichtigkeit der Gameplays bekannt. Dieser Spielautomat hat mit seiner Freispielrunde und dem Auge des Horus, das sich als Wild Symbol erweitern kann, jedoch einige spannende Bonusfeatures zu bieten.



RTP 96,31% Volatilität: Mittel Gewinnlinien: 10 Walzenaufbau: 5x3 Bonusfunktionen: Freispiele mit Upgrade Symbolen, Wild Symbole, Expanding Wilds



Entdecken Sie die Welt der Online Slots

Falls Sie nun noch mehr Lust bekommen haben, einige der Online Slots auszuprobieren, gibt es keine Zeit mehr zu verlieren. Denken Sie daran, dass Sie in vielen Online Casinos kostenlos ohne den Einsatz von echtem Geld spielen können. So können Sie nicht nur neue Spiele kennenlernen, sondern auch Ihr Risiko auf null herunterschrauben. (30.01.2024/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Spielautomaten gelten seit eh und je als die beliebteste Art des Glücksspiels. Bereits vor mehreren Jahrzehnten sorgten die blinkenden und leuchtenden Automaten in Spielhallen für besondere Aufmerksamkeit. Heute haben sich Online Slots so weit entwickelt, dass allein die Aufmachung der Spiele für Faszination sorgt. Aber auch innovative Features und Gameplays liefern immer wieder Abwechslung und neue Spannung. Falls Sie zum ersten Mal Online Slots ausprobieren wollen oder sich fragen, welche zu den besten aller Zeiten gehören, finden Sie in diesem Artikel die Antwort!Die Präferenzen und Geschmäcker von Spielern unterscheiden sich natürlich stark. Dennoch gibt es einige einschlagende Merkmale an Spielautomaten, die sich im Laufe der Zeit als wahnsinnig erfolgreich herausgestellt haben. Grundsätzlich können Sie einen guten Slot bereits daran erkennen, dass dieser in vielen Online Casinos präsent ist und sowohl in einer Echtgeld- als auch in einer kostenlosen Demoversion zur Verfügung steht. Auf Seiten wie https://gamblenator.com/de/casinos/echtgeld können Sie sich über sichere und seriöse Online Glücksspielportale informieren und Plattformen mit einigen der besten Spiele finden.Abgesehen davon haben sich die folgenden Charakteristiken als Top-Merkmale eines guten Online Slots herausgestellt:Die besten Online Slots weisen gleich mehrere der zuvor erwähnten Merkmale auf. Und auch wenn einige der Spiele schon viele Jahre auf dem Buckel tragen, schaffen sie es, Spieler nach wie vor mitzureißen und mit einem einzigartigen Aufbau zu überzeugen. Wenn Sie nach guten Online Spielautomaten suchen, dann sollten Sie die folgenden fünf Titel unbedingt ausprobieren!NetEnt ist einer der erfolgreichsten Softwareentwickler der Glücksspielszene und hat bereits mehrere Online Slots auf den Markt gebracht, die als voller Erfolg eingeschlagen haben. Starburst ist mit Abstand der bekannteste Titel der Marke und sorgt seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 für vollständige Faszination unter Spielern.Der mittlerweile als Klassiker geltende Spielautomat ist ehrlich gesagt recht simpel aufgebaut und besitzt nur eine Bonusfunktion. Diese hat es jedoch in sich und sorgt gemeinsam mit dem galaktischen Thema und Design für große Unterhaltung. Die namensgebenden Sterne sind die wichtigen Wild Symbole im Spiel, die sich auf den Walzen ausbreiten und für bis zu drei Respins auf ihren Positionen kleben bleiben.Book of Dead ist einer der bekanntesten Slots weltweit, der basierend auf dem altägyptischen Thema Pyramiden und Pharaonen seit vielen Jahren die Nummer Eins in Online Casinos ist. In diesem Abenteuer-Slot von Play’n GO begeben sich Spieler an der Seite eines Entdeckers auf die Suche nach dem sagenumwobenen goldenen Buch, welches auch auf den Walzen eine besondere Rolle spielt. Als Wild und Scatter Symbol gilt es gleichzeitig als Joker und kann die attraktive Freispielrunde auslösen.Die Freispielrunde von Book of Dead hat es in sich, denn es wird im Voraus ein spezielles expandierendes Symbol ausgewählt, das sich während der gratis Drehungen auf den Walzen erweitert. Dieser Slot bietet das Maximum an Unterhaltung, wofür nicht zuletzt auch die ausgezeichnete Umsetzung der Grafiken und Soundeffekte verantwortlich sind.