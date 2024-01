Abbildung 1: Online Prepaid Karten helfen dabei, bequem und ohne Preisgabe von eigenen Daten Zahlungen vorzunehmen.

Bildquelle: @ Firmbee.com / Unsplash.com

Online Prepaid Karten: Die Brücke zu virtuellen Transaktionen

Kein Schuldenrisiko durch vorausbezahltes Guthaben

Wer online eine klassische Kreditkarte einsetzt, sieht sich immer einem gewissen Verschuldungsrisiko ausgesetzt. Im Fall einer virtuellen Prepaid Karte gibt es diese Gefahr nicht.



Keine Überprüfung der Bonität

Für Prepaid Karten findet allgemein keine Überprüfung der Bonität o. Ä. statt. Daher kann die Karte sehr flexibel eingesetzt und erworben werden.



Datensicherheit: Es werden kaum wichtige Daten gespeichert

Sofern Kreditkarten für Onlinezahlungen benutzt werden, können sensible Daten in falsche Hände geraten. Es gibt regelmäßig Beispiele für Hacks von Zahlungsdiensten. Bei virtuellen Prepaid Karten kein besonderes Risiko.



Flexibilität: Sehr viele Akzeptanzstellen

Inzwischen gibt es auch online viele Akzeptanzstellen für digitale Prepaid Karten. Damit lässt sich der Einkauf in einem Online-Shop bezahlen oder einfach Guthaben aufladen.

Mikrotransaktionen und Subscriptions

Um auf die Shops zuzugreifen und ein Gaming-Abo (Subscription) abzuschließen, sind die Prepaid Karten sehr gut geeignet. An dieser Stelle kann ohne Schuldenrisiko oder das Abgreifen persönlicher Daten Geld aufgeladen und "verspielt" werden. Sobald das Geld aufgebraucht ist, funktioniert Pay2Win allerdings nicht mehr. Es sei denn, das Spielerkonto wird mit einer neuen Prepaid Karte wieder aufgeladen.



Paysafecard: Führend bei digitalen Prepaid Karten

Paysafecard ist eine Prepaid-Zahlungsmethode, die in mehreren Dutzend Ländern benutzt werden kann. Verbraucher nehmen sie gern für Online-Zahlungen in Anspruch. Kernaspekt ist eine 16-stellige Nummer, welche den aufladbaren Geldbetrag codiert. Paysafecard wurde entwickelt, um eine sichere und einfache Möglichkeit für Onlinekäufe zu bieten. Heute ist die Marke/das Unternehmen Teil der Paysafe Gruppe (zu welcher auch Neteller und Skrill gehören).



Zu den Vorteilen von Paysafecard gehören:



einfacher Erwerb – Der 16-stellige Code kann einfach offline über verschiedene Akzeptanzstellen gegen Zahlung des Aufladungsbetrags erworben werden.





– Der 16-stellige Code kann einfach offline über verschiedene Akzeptanzstellen gegen Zahlung des Aufladungsbetrags erworben werden. Nutzung – Nutzer müssen nur den eingeben und können so ihr Paysafecard Guthaben aufladen. Das Verfahren ist sehr einfach und unkompliziert.





– Nutzer müssen nur den eingeben und können so ihr Paysafecard Guthaben aufladen. Das Verfahren ist sehr einfach und unkompliziert. Anonymität – Beim Kauf einer Paysafecard ist keine Registrierung oder die Angabe persönlicher Daten erforderlich.





– Beim Kauf einer Paysafecard ist keine Registrierung oder die Angabe persönlicher Daten erforderlich. Ausgabenkontrolle – Nutzer können nicht mehr Geld ausgeben, als auf der Paysafecard vorhanden ist.

Allerdings gibt es auch einige Nachteile. Dazu gehört unter anderem, dass mit Paysafecard höchstens 100 Euro pro Code transferiert werden können. Höhere Summen sind nur über das Online-Zahlungskonto myPaysafe möglich – was wiederum eine Registrierung erfordert.



Digital bezahlen: Mit Online-Prepaidkarten zur perfekten Zahlungserfahrung

Wer am Ende also digital bezahlen möchte und die Zahlungsmittel auch für das Gaming verwenden will, fährt mit Online Prepaid Karten sehr gut. Das Verfahren ist einfach, unkompliziert und bietet zudem ein Maximum an Datenschutz. Aus diesem Grund gilt: Prepaid-Zahlkarten sollten zur Standardausrüstung von Online-Gamern gehören.



Fazit: Mit Prepaid Karten online zocken

Inzwischen gibt es so viele Online-Multiplayer Spiele, dass man sich deren Anzahl nicht einmal mehr an zwei Händen abzählen kann. Vor 10 Jahren sah die Gaminglandschaft anders aus. Und noch etwas hat sich verändert: Viele Entwickler schicken die Spiele gratis ins Rennen. Mit Items, die in den Gameshops gekauft werden, realisieren die Studios heute ihre Gewinne. Prepaid Karten sind die Lösung, um mitzuspielen – aber dafür keine Schulden zu machen. (19.01.2024/ac/a/m)









