Börsenplätze On-Aktie:



NYSE-Aktienkurs On-Aktie:

24,65 USD -0,04% (12.10.2023, 16:38)



ISIN On-Aktie:

CH1134540470



WKN On-Aktie:

A3C20K



NYSE-Symbol On-Aktie:

ONON



Kurzprofil On Holding AG:



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (12.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der innovative Schweizer Lauf- und Freizeitschuhhersteller wachse in einem atemberaubenden Tempo. Dementsprechend hoch seien jedes Mal die Erwartungen der Experten vor den Quartalszahlen. Zuletzt habe On jedoch bei der Vorlage der Zahlen gepatzt. Die Aktie sei im Anschluss in die Knie gegangen. Jetzt könnte endlich der Boden erreicht sein.Die Enttäuschung unter den Analysten sei groß gewesen. Die meisten Teilnehmer hätten im Vorfeld des Investor Day am 4. Oktober damit gerechnet, dass On seine Prognose für das Gesamtjahr anheben werde.Zwar habe das Management des Schweizer Schuhherstellers ehrgeizige Wachstumspläne vorgestellt, die kurzfristige Prognose sei allerdings beibehalten worden.On wolle bis zum Jahr 2026 den Umsatz auf 3,55 Milliarden Schweizer Franken (3,85 Milliarden Dollar) verdoppeln. Das würde einem Zuwachs von 26 Prozent pro Jahr bedeuten. Die Marge solle auf 18 Prozent ausgebaut werden.Viele Analysten hätten bereits im Vorfeld mit einer derartigen Zielsetzung gerechnet. "Eine Überraschung im positiven Sinn blieb aus", so Tom Nikic, Analyst bei Wedbush. Nikic setze dennoch darauf, dass das Unternehmen bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal seinen Jahresausblick noch einmal überarbeiten könnte. Sein Kursziel für die Aktie laute 36 Dollar, was einem Potenzial von fast 50 Prozent entspreche.On sei neben Hoka und Brooks eine der wenigen Sportmarken, die in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet habe. Alle drei Marken würden von den beiden globalen Trends eines größeren Bewusstseins für Fitness und legerer, sportlicher Kleidung profitieren. Der Schweizer Newcomer wachse stärker als die etablierte Konkurrenz um adidas , Nike ( ISIN US6541061031 WKN 866993 ) und PUMA Der Fokus von On auf Innovation, Leistung, den Direktverkauf an den Verbraucher und die Beibehaltung eines Premium-Images sollten zu einem weiterhin starken Wachstum verhelfen. 2022 habe On rund 95 Prozent der Erlöse mit Sportschuhen gemacht. 5 Prozent habe das Bekleidungssegment beigesteuert. Heiße: Für On bedeute das in diesem Bereich also jede Menge Upside-Potenzial. Die Aktie habe seit dem Hoch rund 35 Prozent nachgegeben. Zwischen 25,50 und 24,00 Dollar treffe das Papier auf eine starke Untersetzung. Damit sollte dann auch die Korrektur beendet sein.