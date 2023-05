Die Bewertung von On sei und bleibe trotz des Rücksetzers bei der Aktie extrem sportlich. Der Markt spendiere der Firma ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 in Höhe von 60. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis laute 6. Zum Vergleich. Markführer Nike werde mit Multiplen von 5 (KUV) und 35 (KGV) bewertet. Im Vergleich zu den beiden Platzhirschen wachse On jedoch mit beeindruckendem Tempo.



Der Rücksetzer der On Holding-Aktie bietet eine neue Kaufchance beziehungsweise die Möglichkeit, die bestehende Position auszubauen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2023)



Börsenplätze On-Aktie:



NYSE-Aktienkurs On-Aktie:

27,51 USD -1,40% (18.05.2023, 22:00)



ISIN On-Aktie:

CH1134540470



WKN On-Aktie:

A3C20K



NYSE-Symbol On-Aktie:

ONON



Kurzprofil On Holding AG:



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (19.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Sportartikel-Hersteller On habe bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal gepatzt. Die Zuwächse bei Umsatz und Gewinn seien einmal mehr rekordverdächtig gewesen: Der Gewinn je Aktie habe dabei über den Erwartungen gelegen. Beim Umsatz jedoch habe On die Schätzungen verfehlt. Das habe gereicht, um der Aktie einen ordentlichen Dämpfer zu verpassen.Die in der Schweiz ansässige On Holding, das Unternehmen hinter der beliebten Laufschuhmarke On, habe für das erste Quartal einen Umsatz von 420 Millionen Schweizer Franken gemeldet. Plus 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Der Reingewinn sei um 209 Prozent auf 44,4 Millionen Schweizer Franken geklettert. "Unser Rekord-Nettoumsatz im ersten Quartal ist ein weiterer Beweis für die starke Marken-Dynamik über alle Regionen, Kanäle und Produktgruppen hinweg", habe Martin Hoffmann, Co-CEO, in einer Erklärung zur Bekanntgabe der Ergebnisse gesagt. Hoffmann habe auch auf eine "weitgehend normalisierte" Lieferkettenumgebung im Vergleich zum ersten Quartal 2022 verwiesen. On Holding habe sogar seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben.Der Gewinn pro Aktie habe die Prognosen der Wall Street zwar um 30 Prozent übertroffen, der Umsatz jedoch sei 1,4 Prozent hinter den Schätzungen der Analysten von S&P Global Market Intelligenz zurückgeblieben.Dennoch würden die Aussichten für den Newcomer aus der Schweiz positiv bleiben. On habe sich in kürzester Zeit in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und extrem starker Konkurrenz einen Namen gemacht und sich die Aufmerksamkeit von Nike ( ISIN US6541061031 WKN 866993 ), adidas und Co gesichert.Neue Produkte für neue Märkte sollten das Wachstum im Schuhbereich weiter hochhalten. Für Spannung sorge das Bekleidungssegment. Dieses habe 2022 erst 5 Prozent zum Umsatz beigetragen. Konkurrenten würden in diesem Segment zwischen 10 und 30 Prozent der Erlöse machen.