On sei im Premium-Bereich disruptiv mit differenzierter Technologie. Das werde sich laut Kernan durch neue Trends wie Gesundheit und Wellness in Marktanteilsgewinnen widerspiegeln.



"Die Konsensmargenschätzungen für das Geschäftsjahr 2025 sind als zu konservativ anzusehen und die Prognose für das Geschäftsjahr '23 wahrscheinlich angehoben werden", so Kernan.



On punkte mit seiner hohen Glaubwürdigkeit, Technologieaffinität sowie der Platzierung im Hochpreissegment. Der Sportartikel-Konzern habe die Möglichkeit, im Segment Bekleidung, Kids-Wear oder auch im Bereich der Schuhe neue Segmente zu erschließen, um das Wachstum zusätzlich anzutreiben. Das Kursziel laute 40,00 Dollar. (Analyse vom 19.07.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze On-Aktie:



NYSE-Aktienkurs On-Aktie:

35,33 USD +0,17% (18.07.2023)



ISIN On-Aktie:

CH1134540470



WKN On-Aktie:

A3C20K



NYSE-Symbol On-Aktie:

ONON



Kurzprofil On Holding AG:



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.On habe sich in kürzester Zeit in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren und extrem starker Konkurrenz einen Namen gemacht und sich die Aufmerksamkeit von Nike, adidas und Co gesichert. Laut dem US-Marktforschungsinstitut NPD Group sei On bereits das vierte Jahr in Folge weltweit die am schnellsten wachsende Laufschuhmarke im Bereich Performance Running. Am Montag habe die Aktie einen gewaltigen Satz nach oben gemacht. Grund sei eine neue Kaufstudie von TD Cowen gewesen.Es sei schon eine ziemlich abgefahrene Idee, Gartenschläuche zu zerschnibbeln und diese dann auf die Sohle eines Laufschuhs zu kleben. Dem ehemaligen Schweizer Triathleten Olivier Bernhard sei das ziemlich egal gewesen. Ihm sei einzig und alleine wichtig gewesen, einen Schuh zu entwickeln, der seine geschundene Achillesferse entlaste.Ergebnis der Tüftelei sei der Sportschuh-Hersteller On. Die Marke punkte seit Monaten mit innovativen Designs und Verkaufszahlen, von denen adidas, Nike und PUMA nur träumen könnten.Die Zahlen für 2022 seien beeindruckend gewesen. Analysten und Anleger seien zugleich überrascht von den hohen Zuwächsen bei Umsatz und Gewinn.Dementsprechend sportlich sei die Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2023 betrage 4,5. Der Markt spendiere der innovativen Marke darüber hinaus ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 40.Zum Vergleich. adidas komme auf ein KUV von 1,4. Nike werde mit einem KGV von 30 und einem KUV von 3,2 bewertet.Im Vergleich zu den beiden Platzhirschen wachse On jedoch mit beeindruckendem Tempo. TD Cowen gehe davon aus, dass diese Outperformance auch anhalte. Die Dynamik der Aktie in Richtung 2024 werde laut Analyst John Kernan "unterschätzt".