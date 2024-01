Anleger stellen einen Fuß in die Tür und bringen einen langen Atem mit, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2024)



On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das in der Sportartikelbranche tätig ist. Das Unternehmen bietet Schuhe und Sportbekleidung an und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Leistungssportprodukten über unabhängige Einzelhändler und globale Distributoren. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über das Internet und seine eigenen Läden. (10.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - On-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der On Holding AG (ISIN: CH1134540470, WKN: A3C20K, NYSE-Symbol: ONON) unter die Lupe.Der innovative Schweizer Lauf- und Freizeitschuhhersteller wachse in einem atemberaubenden Tempo. Neue Produkte sollten das Wachstum weiter hochhalten. Analystin Anna Andreeva von Needham sehe für die On-Aktie deutliches Potenzial nach oben.Für Needham-Analystin Anna Andreeva sei die Aktie von On Holding einer der Top-Pick für 2024. Für Andreeva spiegele die Bewertung der Aktie aktuell nicht das "einzigartige Wachstumsprofil" von On wider. Die Expertin räumte aber auch ein, dass On in dieser Saison höhere Rabatte gewährt habe. Andreeva habe ergänzt, dass On angesichts des wettbewerbsintensiven Werbeumfelds allerdings proaktiv gehandelt habe.Die On-Aktien hätten nicht an der letzten Rally an den Märkten teilgenommen, so die Needham-Analystin. Seit dem Höchststand im August sei das Papier um rund 30 Prozent gefallen. Dementsprechend groß sei das Aufholpotenzial. Das Kursziel von Anna Andreeva laute 40 Dollar.Gerüchte um eine mögliche neue Partnerschaft mit Golfstar Tiger Woods habe Co-Chief Executive von On Holding, Marc Maurer, am Montag eine Absage erteilt. Kurz zuvor habe Tiger Woods seine langjährige Partnerschaft mit Nike beendet und die Märkte hätten über einen möglichen neuen Deal mit On spekuliert.2022 habe On macht rund 95 Prozent der Erlöse mit Sportschuhen gemacht. Fünf Prozent steuere das Bekleidungssegment bei. Für On bedeute das in diesem Bereich also jede Menge Upside-Potenzial. Der Sportschuhersteller profitiere von den beiden globalen Trends eines größeren Bewusstseins für Fitness und der Akzeptanz legerer Kleidung.On wolle bis zum Jahr 2026 den Umsatz auf 3,55 Mrd. Schweizer Franken (3,85 Mrd. Dollar) verdoppeln. Das würde einem Zuwachs von 26 Prozent pro Jahr bedeuten. Die Marge solle auf 18 Prozent ausgebaut werden.Der Schweizer Newcomer wachse stärker als die etablierte Konkurrenz um adidas, Nike und Puma. Der Fokus von On auf Innovation, Leistung, den Direktverkauf an den Verbraucher und die Beibehaltung eines Premium-Images sollten zu einem weiterhin starken Wachstum verhelfen.