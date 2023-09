Die fünf besten Krypto-ICOs zum Kauf im Oktober 2023

Shiba Memu (SHMU) Chancer (CHANCER) AltSignals (ASI) Metacade (MCADE) Rhonix (RNXT)

1: Shiba Memu (SHMU): KI-gesteuertes Selbstvermarktungsgenie

2. Chancer (CHANCER): Ein revolutionärer Ansatz für Online-Wetten

3. AltSignals (ASI): Transformation des Handels mit der Kraft der KI

AltSignals startete seine Handelssignalplattform im Jahr 2017. In den letzten fünf Jahren hat sie sich zu einer äußerst zuverlässigen Handelsplattform entwickelt, die Händlern dabei hilft, ihre Gewinne über verschiedene Anlageklassen hinweg zu maximieren – dank der Erkenntnisse des AltAlgo™-Tools.



Um die durchschnittliche Trefferquote von hervorragenden 64 Prozent auf konkurrenzlose 80 Prozent und mehr zu steigern, nutzt AltSignals KI-Technologie, um einen neuen Trading-Stack namens ActualizeAI zu entwickeln. ActualizeAI nutzt die Möglichkeiten der natürlichen Sprachverarbeitung, des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik und wird derzeit entwickelt, um die Leistung von AltSignals auf die nächste Stufe zu heben.



Um dieses Projekt zu unterstützen, hat AltSignals kürzlich im Rahmen seines ICO seinen nativen AI-Token zu einem günstigen Preis auf den Markt gebracht. Dieser Token bietet den Nutzern direkten Zugang zu ActualizeAI und eine Reihe zusätzlicher Vorteile über den exklusiven AI Members Club. Investoren können sich auf ein Projekt freuen, das zum Standard für den gewinnbringenden Einsatz von KI in der Blockchain werden könnte.



4. Metacade (MCADE): Die Spitze der Web3-Games

Metacade ist eine brandneue GameFi-Plattform, die die Welt der Multi-Titel-Spiele auf die Blockchain bringt. Nach dem Abschluss seines 8-stufigen ICOs Anfang des Jahres, bei dem unglaubliche 16,4 Millionen Dollar gesammelt wurden, hat Metacade den berechtigten Anspruch, einer der besten Krypto-Pre-Sales im Jahr 2023 zu sein.



Seit dem Start an den Börsen BitMart und UniSwap im Mai hat sich Metacade von Erfolg zu Erfolg entwickelt und lockt Spieler mit einer schnell wachsenden Spielebibliothek auf die Plattform. Darüber hinaus ist Metacade mit seinem vielschichtigen und lukrativen Belohnungssystem ein führendes Unternehmen im ständig wachsenden GameFi-Sektor.



Obwohl MCADE nicht mehr im Presale erhältlich ist, ist es aufgrund seiner soliden Plattform und seiner einzigartigen Anwendung im GameFi-Sektor ein fester Bestandteil dieser Liste. Es ist ein gutes Beispiel für den Übergang von einem der besten Krypto-ICOs zu einer soliden potenziellen Krypto-Investition in den kommenden Monaten und Jahren.



5. Rhonix (RNXT): Skalierbares Layer-1-Netzwerk der nächsten Generation

Rhonix ist ein brandneues Layer-1-Blockchain-Netzwerk, das das dApp-Netzwerk revolutioniert, indem es Entwicklern eine beispiellose Skalierbarkeit bietet. Rhonix gehört zu den Legionen von Chain-Providern, die die Probleme lösen sollen, die Bitcoin, Ethereum und andere große Chain-Provider über die Jahre geplagt haben.



Rhonix ist das Ergebnis bahnbrechender Forschung auf dem Gebiet der Berechnung höherer Ordnung und skaliert Anwendungen linear, wenn neue Knoten hinzugefügt werden, was bedeutet, dass Entwickler dynamisch nach ihren Bedürfnissen skalieren können. Dies macht Rhonix zu einer hervorragenden Plattform für dApp-Entwickler und sorgt bereits jetzt für Begeisterung für den nativen RNXT-Token, auch wenn Investoren noch auf Neuigkeiten zur Preisstruktur des ICO warten.



Fazit – Welches ist der beste ICO, den man jetzt kaufen sollte?

Nach eingehender Recherche und Analyse sind diese Presales zweifellos die besten ICOs, die Sie jetzt kaufen sollten. Da jedes dieser Projekte einen einzigartigen Anwendungsfall und überzeugende Wertaussichten aufweist und gleichzeitig eine neuartige Technologie einsetzt, bietet es geduldigen Anlegern ein großes langfristiges Potenzial.



Wenn Sie auf der Suche nach den besten ICOs sind, die Sie jetzt kaufen können, sollten Sie sich diese Projekte ansehen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







