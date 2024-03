ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta, Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen.



Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (01.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) charttechnisch unter die Lupe.Von Anfang 2021 bis Ende 2022 habe die Okta-Aktie einen dramatischen Kursverfall hinnehmen müssen, in dessen Verlauf der Titel von fast 300 USD auf unter 45 USD zurückgefallen sei. Die anschließende Erholungsbewegung sei bereits Anfang 2023 in eine große seitliche Schiebezone zwischen rund 65 USD auf der Unter- und gut 90 USD auf der Oberseite übergegangen. Vor diesem Hintergrund sorge der gestrige Spurt über die Hochs bei 90,73/91,50/92,38 USD für ein echtes charttechnisches Ausbruchssignal. Aus der Höhe der diskutierten Trading-Range ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 25 USD bzw. ein (Mindest-)Kursziel im Bereich von 115 USD. Dieses Anlaufziel harmoniere recht gut mit dem Hoch von Anfang Oktober bei 111,35 USD. Analytisch wir würden die Analysten so oft es geht versuchen, unterschiedliche Zeitebenen miteinander zu verknüpfen. Im Fall der Okta-Aktie liefere der Monatschart einen wichtigen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Schließlich liege in der hohen Zeitebene ein sog. "morning star" vor - ein konstruktives Kerzenmuster, welches einen Ausbruch nach Norden bestätige. Um den diskutierten Befreiungsschlag nicht zu gefährden, gelte es zukünftig, nicht mehr in die beschriebene, über einjährige Schiebezone zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:99,30 EUR +0,03% (01.03.2024, 08:47)NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:107,30 USD +22,91% (29.02.2024, 21:59)