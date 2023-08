Börsenplätze Okta-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:

66,11 EUR -0,27% (15.08.2023, 11:47)



NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:

72,26 USD +1,20% (14.08.2023)



ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta, Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen.



Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Finanzindustrie seien Aktien-Heraufstufungen um eine Stufe keine Seltenheit. Eher außergewöhnlich und sehr selten seien Upgrades um zwei Levels. Genau diese Einschätzung habe die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs bei einer "Aktionär"-Empfehlung aus dem Cybersecurity-Sektor vorgenommen.Bei dem Unternehmen handle es sich um den amerikanischen Konzern Okta. Die Amerikaner böten Cloud-Software-Lösungen an, die Betrieben bei der Benutzer-Authentifizierung helfen sollten. Goldman Sachs Analystin Gabriela Borges habe jüngst Okta unter die Lupe genommen und dabei die Einschätzung von "Verkaufen" auf "Kaufen" mit Kursziel 91 US-Dollar vorgenommen. Das entspreche einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent auf den Montags-Schlusskurs in den USA.Die Analystin begründe ihre Einschätzung mit dem überdurchschnittlichen freien Cashflow und dem Potenzial deutlicher Margensteigerung in den nächsten drei Jahren.Das noch sehr junge Unternehmen befinde sich seit gut fünf Jahren an der Börse und notiere aktuell auf dem Jahresanfangs-Niveau. Die Amerikaner würden derzeit noch Verluste schreiben, Ende August würden die Ergebnisse zum zweiten Quartal erwartet. Die Aktie stehe kurz davor ein Kaufsignal mit Überschreiten der 200-Tage-Linie zu generieren. Okta sei mit Stopp 58 Euro und Kursziel 83 Euro eine Empfehlung von "Der Aktionär". Weitere Empfehlungen aus dem Sektor seien Fortinet, Secunet und Zscaler.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.