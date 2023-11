NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:

66,905 USD -5,46% (30.11.2023, 21:39)



ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta, Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen.



Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (30.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von Truist:Truist senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA).Die Q3-Ergebnisse des Unternehmens seien stark ausgefallen und das Management habe den Ausblick für Umsatz und Gewinn für das GJ24 angehoben, aber die vorläufige Umsatzprognose für das GJ25 sei niedriger als erwartet gewesen, was eine Verlangsamung des Geschäfts widerspiegele, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Okta habe außerdem bekannt gegeben, dass die Sicherheitslücke, die sich im September ereignet habe, viel weitreichender gewesen sei als ursprünglich berichtet.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Okta-Aktie bestätigt und das Kursziel von 75 auf 70 USD reduziert. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:61,54 EUR -4,59% (30.11.2023, 21:31)