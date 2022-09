Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Okta-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:

60,98 EUR -33,00% (01.09.2022, 18:18)



NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:

60,544 USD -33,76% (01.09.2022, 18:05)



ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta, Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen. Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (01.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Softwareunternehmen Okta habe am Donnerstag seine Zahlen zum zweiten Quartal sowie einen neuen Jahresausblick veröffentlicht. Im Anschluss daran hätten etliche Analysten ihre Kursziele gesenkt, obwohl der US-Konzern bei den fundamentalen Kennzahlen die Markterwartungen teilweise übertroffen habe. An der Wall Street stehe die Okta-Aktie stark unter Druck.Konkret sei der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 43 Prozent auf 451,8 Millionen geklettert, während der Verlust je Aktie auf 10 Cent nach 11 Cent im Vorjahr geschrumpft sei. Die Analysten hätten hingegen mit einem Erlös von 429,8 Millionen Dollar und einem Verlust je Aktie von 31 Cent gerechnet. Bei den fundamentalen Kennzahlen zum zweiten Quartal habe Okta somit die Markterwartungen übertreffen können.Beim Ausblick habe das Unternehmen allerdings gepatzt. So rechne Okta für das laufende Geschäftsjahr unverändert mit einem Umsatz von 1,81 bis 1,82 Milliarden Dollar. Analysten hätten jedoch bereits Erlöse am oberen Ende der Spannweite erwartet und enttäuscht auf den Ausblick reagiert. Unter dem Strich solle zudem ein Verlust je Aktie von 70 bis 73 Cent anfallen. Bisher hätten die Experten hier mit einem Minus von 1,11 Dollar je Aktie gerechnet.Trotz der soliden Q2-Zahlen crashe die Okta-Aktie am Donnerstag als NASDAQ 100 -Schlusslicht um rund ein Drittel. Grund dafür seien auch die zahlreichen Kurszielstreichungen.Etwas mehr Potenzial räume der Okta-Aktie derweil das Analysehaus Piper Sandler mit einem Kursziel von nun 125 Dollar ein. "Der Umsatz im zweiten Quartal war solide, obwohl die Frühindikatoren und die Erwartungen für das zweite Halbjahr gesenkt wurden", habe Analyst Rob Owens geschrieben.Die steigenden Zinsen seien alles andere als gut für verlustschreibende Softwareunternehmen. Dennoch bleibe die Story von Okta spannend. Die Okta-Aktie ist daher ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2022)