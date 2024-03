NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:

Kurzprofil Okta Inc.:



Okta, Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen.



Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (01.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) unter die Lupe.Die Tech-Party sei ungebremst und weiterhin hätten Anleger Grund zur Freude auf weitere Gewinne dank der KI-Entwicklung. Das hätten auch die starken Zahlen von Cybersicherheit-Spezialisten Okta gezeigt.Anleger würden besonders die Geschäftsentwicklung und den Ausblick positiv aufgenommen haben. Der massive Freudensprung der Aktie sei mit einem Kurszuwachs auf Schlusskursbasis von 22,9% klar erkennbar. Damit habe der Titel gleich zwei wichtige technisches Signal geliefert. Zum einen der Ausbruch über den Widerstand bei 91,84 USD und zum anderen sei auch die psychologisch wichtige 100-USD-Marke mühelos geknackt worden. Damit notiere die Okta-Aktie so hoch wie zuletzt im August 2022.Starke Zahlen, starker Ausblick, starker Chart - bei Okta passe aktuell alles zusammen. Aufgrund der Entwicklung werde das Kursziel auf 140 Euro erhöht. Risikofreudige Anleger könnten also weiterhin zugreifen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2024)Börsenplätze Okta-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:99,01 EUR -0,26% (01.03.2024, 14:49)