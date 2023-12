NASDAQ-Aktienkurs Okta-Aktie:

67,01 USD -5,31% (30.11.2023, 21:59)



ISIN Okta-Aktie:

US6792951054



WKN Okta-Aktie:

A2DNKR



Ticker-Symbol Okta-Aktie:

0OK



NASDAQ-Symbol Okta-Aktie:

OKTA



Kurzprofil Okta Inc.:



Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA) ist ein unabhängiger Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen. Die Okta Identity Cloud-Plattform des Unternehmens bietet Identitätsmanagement-Lösungen, mit denen Kunden ihre Nutzer sichern und mit Technologien und Anwendungen verbinden können. Sie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf eine Reihe von Cloud-Anwendungen, Websites, mobilen Anwendungen und Services von verschiedenen Geräten aus. Die Plattform wird von IT-Organisationen genutzt, um ihr Unternehmen zu sichern, und von Entwicklern, um kundenorientierte Websites und Anwendungen zu erstellen. Okta Identity Cloud besteht aus einer Suite von Produkten zur Verwaltung und Sicherung von Identitäten. Sie bietet eine Reihe von Produkten, wie Adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung, Universal Directory, Lifecycle Management Produkte, Single Sign-On, Application Program Interface (API) Access Management und Mobility Management. Darüber hinaus bietet es eine Plattform zur Authentifizierung, Autorisierung und Sicherung des Zugriffs für Anwendungen, Geräte und Benutzer. (01.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Okta-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:BMO Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Okta Inc. (ISIN: US6792951054, WKN: A2DNKR, Ticker-Symbol: 0OK, NASDAQ-Symbol: OKTA).Der Anbieter von Identitätslösungen für Unternehmen habe im dritten Quartal ein positives Ergebnis erzielt, aber die Verlangsamung des Umsatzwachstums habe sich fortgesetzt und das Management gehe von einem deutlich langsameren Wachstum im Geschäftsjahr 2025 aus, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die jüngste Sicherheitsverletzung trage zur stärkeren Senkung der Umsatzschätzungen für das GJ 2025 bei, als BMO Capital Markets erwartet habe, aber obwohl die Prognose für das GJ 2025 konservativ erscheine, könne das Analyshaus angesichts der Bedenken über den potenziellen Reputationsschaden aufgrund verschiedener Sicherheitsprobleme nicht mit großer Sicherheit sagen, dass die Prognose für das GJ 2025 nicht schlechter als 10% Wachstum sei.BMO Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die Okta-Aktie bestätigt und das Kursziel von 90 auf 80 USD reduziert. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Okta-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Okta-Aktie:61,33 EUR -0,41% (01.12.2023, 14:31)