Der Privatsektor spiele eine wichtige Rolle bei der Suche nach Stakeholdern, die sich für ein gesundes Leben und die Förderung des Wohlergehens aller einsetzen würden - insbesondere angesichts des weltweiten Bevölkerungswachstums, das die sozioökonomischen Ungleichheiten noch verschärfen werde. Die Weltbevölkerung im Jahr 2050 werde auf fast 10 Milliarden Menschen geschätzt, was für die Industrieländer ein Gesundheitsbudget in Höhe von 14% des BIP bedeute, verglichen mit 6% heute. Die Umlenkung von Privatkapital in den Gesundheitssektor würde die Finanzierungslücke schließen und gleichzeitig Investitionsmöglichkeiten schaffen.



Investitionen in die Forschung und Entwicklung von Impfstoffen, wie sie zwischen 2015 und 2022 erfolgt seien, würden beispielsweise bis 2030 einen wirtschaftlichen Gewinn von über 1.300 Milliarden Euro generieren. Ein weiteres Beispiel sei der Telemedizinbereich, für den zwischen 2023 und 2030 ein durchschnittliches Jahreswachstum von 20% erwartet werde. Und die Liste lasse sich fortsetzen.



Die Einbeziehung der SDGs in den Entscheidungsprozess bei Investitionen würde es Anlegern ermöglichen, von den Performance-Aussichten zu profitieren und gleichzeitig positive soziale und ökologische Ergebnisse zu erzielen. Es gebe viele Möglichkeiten, Performance-Aussichten mit positiven Auswirkungen zu kombinieren: zum Beispiel ein US-amerikanisches biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Behandlung seltener Krankheiten spezialisiert sei.



Sein Ziel sei es, bis zum Ende dieses Jahrzehnts mindestens fünf neue Produkte für bisher nicht behandelte Krankheitsbilder zuzulassen. Das Unternehmen vergebe Stipendien für die medizinische Ausbildung und unterstützt politische Initiativen, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Chancengleichheit im Gesundheitswesen verbessern würden. Außerdem biete es ein kostenloses Arzneimittelprogramm für berechtigte, nicht versicherte Patienten in den USA an. In den letzten fünf Jahren habe das Unternehmen ein jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum von +20% bzw. +14% erzielt.



Ein weiteres Beispiel sei ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Bioanalytik. Die Gruppe betreibe klinische Diagnoselabors und biete Qualitätskontrolldienste für die Bereiche Umwelt, Lebensmittel, Arzneimittel und Kosmetika an. Die Wachstumsaussichten in diesen Segmenten seien beträchtlich, mit prognostizierten +8% pro Jahr über die nächsten zehn Jahre für Lebensmittel- und Umwelttests und mehr als 10% pro Jahr bei biopharmazeutischen Produkten. Neben der Förderung des Gesundheitswesens biete das Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten der Umweltanalytik. In der Landwirtschaft biete das Unternehmen beispielsweise eine neue Serie von Bodenkohlenstofftests an, um den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken zu unterstützen.



Der Privatsektor sei ein wichtiger Faktor bei der Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Unter Nutzung seiner Stärken - Agilität, Innovation und Investitionskraft - habe der Privatsektor das Potenzial, transformative Veränderungen voranzutreiben. Durch Finanzierung könnten Unternehmen ihre Strategien und Tätigkeiten an den SDGs ausrichten und positive soziale und ökologische Auswirkungen erzielen, während sie gleichzeitig neue Möglichkeiten für nachhaltiges Wachstum eröffnen würden. (09.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) berücksichtigen Themen wie Armutsbekämpfung, Klimawandel, Gleichstellung der Geschlechter und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, so Marie Lassegnore, CFA, Head of Sustainable Investments, La Française AM.Sie seien eine gemeinsame globale Vision für eine integrativere, gerechtere und nachhaltigere Zukunft. Laut dem jüngsten SDG-Bericht seien die Fortschritte langsam oder sogar rückläufig. Lediglich 15% der Ziele dürften bis 2030 erreicht werden, während die Fortschritte bei den meisten stagnieren oder sogar rückläufig seien. Als Hauptursache würden der Finanzierungsmangel und die fehlende Bereitstellung von Privatkapital im derzeitigen hyperinflationären Umfeld nach Corona gelten.Zur Veranschaulichung: Die jährliche Finanzierungslücke von 4.000 Mrd. EUR im Jahr 2020 übersteige jetzt 10.000 Mrd. EUR. Dies sei umso besorgniserregender, als die Deadline 2030 mit alarmierender Geschwindigkeit näher rücke und die Rahmenbedingungen immer komplexer würden. Man denke nur an das SDG 3 "Gute Gesundheit und Wohlbefinden": Hier habe sich die Situation verschlechtert.