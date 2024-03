Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

30,45 EUR +1,00% (13.03.2024, 22:02)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

30,35 EUR +0,83% (13.03.2024, 17:35)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (13.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Jahresergebnisse der Österreichischen Post hätten ziemlich genau den Erwartungen der Analysten der RBI und denen des Markets entsprochen. Das Management habe eine Dividende von EUR 1,78 pro Aktie vorgeschlagen, die knapp unter der RBI-Prognose von EUR 1,80 und dem Konsens von EUR 1,79 liege.Der Ausblick für 2024e spiegele das Vertrauen des Managements in Paketwachstum, Preispolitik, Wahleffekte und den Erfolg bei Kosteneinsparungen wider, die auch Hürden wie die Konsolidierung bei den Direct Mail Kunden oder fehlende Einmalerträge aus Immobiliengeschäften kompensieren sollten. Das Umsatzwachstum werde im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich gesehen, in Übereinstimmung mit RBIe (+4,5%) und Konsens (5%). Das EBIT-Ziel eines unveränderten Betriebsergebnisses sei bereits im Herbst veröffentlicht, nun aber erneut bestätigt worden.Die Österreichische Post habe im 4. Quartal ein solides Ergebnis geliefert und die Analysten der RBI würden die starke Cash-Generierung und den Ausblick im Einklang mit den Erwartungen schätzen. Gleichzeitig fehle dem Gewinnprofil zusätzliche Dynamik, weshalb die Analysten der RBI in der nächsten Zeit auch keine weiteren Trigger für die Aktie erwarten würden.Unsere letzte Empfehlung für die Österreichische Post lautete "halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2024)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.