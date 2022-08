7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

29,45 EUR +4,06% (11.08.2022, 14:37)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

29,45 EUR +3,51% (11.08.2022, 14:27)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (11.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.Die Dynamik des Brief- und Paketgeschäftes habe in Q2 22 eine sichtbare Verbesserung gegenüber einem schwachen Vorquartal gezeigt. Aufgrund eines Einmalertrages sei das operative Ergebnis stärker als vom Markt erwartet gewesen.Unterstützt durch einen außerordentlichen Ertrag habe das Q2 22 Ergebnis der Österreichischen Post die Analystenerwartungen und jene des Marktes übertroffen. Die bereinigten operativen Zahlen hätten in etwa im Rahmen der Erwartungen gelegen. Nichtsdestotrotz sehe Maurer die Ergebnisse positiv angesichts 1) der starken und besser als erwarteten Umsatzentwicklung des Briefsegments, 2) der verbesserten Dynamik des österreichischen Paketvolumens (die jedoch den Erwartungen entsprochen habe) und 3) der Ankündigung von Preiserhöhungen für Priority-Briefsendungen (nachdem die Preiserhöhungen für t+2/3-Produkte bereits im zweiten Quartal angekündigt worden seien), die ab 10/2022 in Kraft treten würden (in seinem Modell sei der Analyst von Preisanpassungen mit Beginn des nächsten Jahres ausgegangen). Der Wortlaut der Gesamtjahresprognose sei unverändert beibehalten worden (Umsatz in der Nähe der Zahlen für das GJ 21, EBIT zwischen EUR 161 und 205 Mio.), aber Maurer sehe die obere Hälfte der Prognosespanne eindeutig als realistischer an, insbesondere in Anbetracht des einmaligen Gewinns von EUR 11 Mio. in Q2 22.Das Betriebsergebnis von EUR 51,4 Mio. habe die Erwartungen der RBI und des Konsensus von EUR 42,0 Mio. bzw. EUR 39,0 Mio. übertroffen. Darin enthalten sei ein Ertrag von EUR 10,9 Mio. im Zusammenhang mit der Bewertung der Kaufoption auf den verbleibenden 20%-Anteil an der türkischen Tochtergesellschaft Aras Kargo (dieser Effekt sei durch eine entsprechende Buchung in Höhe von EUR -12,3 Mio. im Finanzergebnis mehr als kompensiert worden) und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 30,8 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 19,0 Mio., was die Outperformance gegenüber den Erwartungen erkläre. Positiv hervorzuheben sei der Anstieg der Umsatzerlöse im Briefsegment um 1,1% im Jahresvergleich (Q1 22 -3,9%), die teilweise durch Massensendungen von Behörden und Energieversorgern unterstützt worden sei und zu einer starken Briefmarge von 13,9% geführt habe. Auch die Dynamik der österreichischen Paketumsätze habe sich in Q2 22 auf 0,4% yoy (Q1 22: -5,0% yoy) verbessert und damit den Analystenerwartungen entsprochen. Die Abwertung der Türkischen Lira habe erwartungsgemäß ihre Spuren bei den Umsätzen von Aras Kargo hinterlassen, die in EUR um 26% yoy gesunken seien (Q1 22 -39%). Abgesehen von etwas höheren Personalkosten hätten die Betriebskosten den Analystenerwartungen entsprochen. Das EBIT der Division Retail & Bank sei mit EUR 10 Mio. negativ geblieben.Unsere letzte Empfehlung zu der Österreichische Post-Aktie lautete "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der RBI. (Analyse vom 11.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.