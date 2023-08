Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (10.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Österreichische Post habe trotz rückläufiger Briefvolumina zum zweiten Quartal 2023 einen leichten Umsatzanstieg berichtet und damit die Umsatzprognose der Analysten der RBI dank des starken Paketvolumens und des besseren Zinsüberschusses im Privat- und Bankgeschäft übertroffen.Die Rentabilität sei ebenfalls höher ausgefallen als erwartet, obwohl die Belastung durch die Türkische Lira (TRY), die im zweiten Quartal wie ein Stein gefallen sei, sehr hoch gewesen sei.Die Analysten der RBI würden die EBIT-Marge von 7,8% im aktuellen inflationären Umfeld für sehr solide halten, vor allem weil sie zeige, wie sich Kostenkontrolle und Effizienzsteigerungen durch neue Logistikzentren im Ergebnis niederschlagen könnten.Das Management habe die Prognose für das Gesamtjahr mit einem mittleren einstelligen Umsatzwachstum und einem stabilen EBIT bestätigt und erneut die höhere Kostenbasis im zweiten Halbjahr betont. Gleichzeitig beobachten wir ein gestiegenes Vertrauen, nicht nur dank des Zeitablaufs, sondern auch aufgrund des gesunden Paketvolumens, der starken Kontrolle der Betriebskosten und der Tatsache, dass die Post den Rückgang des TRY bisher recht gut verdaut hat, so die Analysten der RBI. Die Analysten der RBI würden die Ergebnisqualität und die relative Margenstärke der Österreichischen Post im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld schätzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.