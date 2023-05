Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (24.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.Trotz des Kostendrucks in Q1 2023 habe die Österreichische Post ein solides Ergebnis erzielt, welches sowohl die Analystenerwartungen als auch die Konsensprognosen in Bezug auf Umsatz und Gewinn übertroffen habe. Die aktualisierte Prognose für 2023 zeige einen positiveren Ausblick und die Österreichische Post gehe nun von einer Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Bereich aus. Das EBIT werde weiterhin auf Vorjahresniveau erwartet.Im Rahmen der Ergebnispräsentation für Q1 habe das Management eine vorsichtig optimistische Haltung geäußert. Vor allem die vergleichsweise starke Entwicklung des Paketvolumens, insbesondere in der Türkei und in SEE, sehe Schinwald als äußerst positiv. Die Österreichische Post scheine ihren Marktanteil im Paketgeschäft erfolgreich zu verteidigen. Allerdings stehe noch die Umsetzung notwendiger Preiserhöhungen an, um die steigenden Personalkosten zu decken. Diese würden den größten Kostenfaktor des Unternehmens darstellen und hätten im Jahr 2022 45% des Umsatzes ausgemacht. Es seien Vereinbarungen mit den Gewerkschaften getroffen worden, die Erhöhungen von 9,8-10,1% vorsehen würden und ab Anfang 2024 voll wirksam würden. In der zweiten Jahreshälfte 2023 erhalte das Personal Einmalzahlungen von EUR 300 pro Monat.Die Analystin erwarte einen gewissen Druck im Bereich Briefversand, wobei mit einem Rückgang der Marge von 12,9% im Jahr 2022 auf 12,3% in 2023e zu rechnen sei. Sie begrüße das positive Ergebnis im Bereich Retail & Banking, welches Spielraum für Anschubinvestitionen in die IT-Systeme im Bankgeschäft geschaffen habe. Der erforderliche finanzielle Aufwand für die Vereinheitlichung der Kernbankensysteme sollte durch ein wachsendes Kundengeschäft in einem günstigen Zinsumfeld unterstützt werden.Das Unternehmen habe einen vergleichsweise guten Start in das Jahr 2023 gehabt, mit einem Anstieg der Umsätze und des Betriebsergebnisses um mehr als 10% gegenüber dem Vorjahr. Folglich habe man die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Ein wesentlicher Teil der guten Performance in Q1 sei auf die ungewöhnliche Verlangsamung der Abwertung der Türkischen Lira zurückzuführen gewesen, weshalb weiterhin Vorsicht geboten sei. Schinwald sei der Ansicht, dass das Unternehmen auf Grundlage des Renditeprofils und auch im Vergleich zu den Mitbewerbern fair bewertet sei. Außerdem sei das makroökonomische Umfeld nach wie vor schwach und die Inflation sei ein anhaltender Belastungsfaktor. Abgesehen von einer Neubewertung des Türkei-Geschäfts sehe Schinwald keinen kurzfristigen Kurskatalysator für die Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.