Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (15.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.Nach einem schwierigen Start in das abgelaufene Geschäftsjahr habe Österreichische Post letztendlich doch eine Punktlandung hingelegt und auch der Ausblick für 2023 entspreche den Erwartungen. Bei leicht steigendem Umsatz solle das operative Ergebnis stabil bleiben.Die Österreichische Post habe im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis verzeichnet, das bei Umsatz und EBITDA leicht über dem Vorjahr gelegen habe, aber unterm Strich aufgrund steigender Abschreibungen und negativer Fremdwährungseffekte rückläufig gewesen sei. Der Umsatz von EUR 2.522 Mio. habe den Analysten- und den Konsenserwartungen entsprochen und das operative Ergebnis von EUR 188,4 Mio. habe die Markterwartungen übertroffen, habe aber im Rahmen der Analystenschätzungen gelegen. Das Management habe eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einer Rendite von 4,8% zum gestrigen Handelsschluss entspreche.Für 2023 erwarte das Management einen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, d.h. bis zu EUR 2,65 Mrd., was im Einklang mit der Analystenschätzung von EUR 1.598 Mio. und der Markterwartung EUR 2.586 Mio. im mittleren Bereich entspreche. Angesichts sinkender Briefumsätze, stagnierender Paket- und Logistikumsätze und wachsender Umsätze im Segment Retail & Branch sowie Materialkostensteigerungen und makroökonomischen Gegenwinds strebe das Management ein unverändertes EBIT von rund 188 Mio. EUR an. Dies stehe im Einklang mit der RBIe und liege über den Konsensprognosen von EUR 178 Mio.Schinwald beurteile sowohl die Ergebnisse als auch den Ausblick neutral, wobei die Segmenterwartungen allgemeine Trends bestätigen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.