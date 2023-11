Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

32,10 EUR +2,72% (14.11.2023, 17:21)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

32,00 EUR +2,89% (14.11.2023, 17:29)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (14.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.Die Österreichische Post könne weiterhin von steigenden Paketvolumen profitieren und die Marktposition stärken. Der Ausblick für das Gesamtjahr habe sich ebenfalls weiter aufgehellt. Erstmals habe sich das Management auch zu 2024 geäußert; hier strebe man auch stabile Ergebnisse an.Österreichische Post habe in Q3 2023 die Analsten- und die Konsenserwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis (EBIT) übertroffen, habe jedoch die Gewinnprognose, vor allem aufgrund höherer, hyperinflationsbedingter Steuerbuchungen verfehlt. Der Großteil der Überraschung sei auf Einmaleffekte zurückzuführen gewesen, aber die zugrunde liegenden Ergebnisse, z.B. ein bereinigtes operatives Ergebnis von EUR 34 Mio., hätten immer noch leicht über der Analystenprognose gelegen. Die Stars des Ergebnisses seien das Paketgeschäft gewesen, und hier insbesondere die Türkei, wo die Inflation habe weitergegeben werden können, sowie das Bankgeschäft, das bereinigt um Sondereffekte wieder an der schwarzen Null gekratzt habe. Die Briefvolumen sei allerdings weiter zurückgegangen und der Einbruch bei Werbesendungen habe sich fortgesetzt.Das Management sei für den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 zuversichtlicher geworden, wobei das Umsatzwachstum nun "mindestens im mittleren einstelligen Bereich" gesehen werde, während zuvor ein "mittlerer einstelliger Bereich" angestrebt worden sei, da das Wachstum im Paket- und Logistikbereich nun die 10%-Marke überschreiten solle. Die EBIT-Prognose für 2023 sei auf dem Vorjahresniveau von 188 Mio. EUR bestätigt worden, wobei die Formulierung ebenfalls leicht nach oben korrigiert worden sei. Auch für 2024 habe das Management nun ein Ziel formuliert: Die Österreichische Post wolle "ein Umsatzwachstum erzielen, um Kostensteigerungen auszugleichen und die Erfolgsbilanz der stabilen Ergebnisentwicklung beizubehalten", was Schinwald ebenfalls als stabiles EBIT lese.Unsere letzte Empfehlung für die Österreichische Post lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.11.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.