Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

31,15 EUR -0,48% (01.02.2024, 17:01)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

31,20 EUR -0,48% (01.02.2024, 17:35)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (01.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) unter die Lupe.Steigende Versandvolumina von chinesischen Online-Händlern hätten zu einem Wiederanstieg des Paketvolumens nach einem Einbruch nach der Pandemie geführt und sollten den Marktanteil der Österreichischen Post gegenüber den Konkurrenzunternehmen erhöht haben. Gleichzeitig hätten der Kostendruck, die Aufwendungen für die IT Integration im Bankensektor und die abwertende türkische Lira das Ergebnis im Jahr 2023 belastet. Für das Jahr 2024 gehe Schinwald davon aus, dass das EBIT einen Wert nahe dem von 2023 annehmen werde, was auch den Erwartungen des Unternehmens entspreche.Da dem Unternehmensausblick die Ergebnisdynamik fehlt und das Zinsniveau hoch bleibt, sehen Teresa Schinwald, Analystin der RBI, keine Änderung in ihrer Gesamtbewertung und fühle sich mit ihrer "Halten"-Empfehlung wohl. Das Kursziel, das sie durch die Verwendung einer gleich gewichteten Bewertung auf Grundlage der Rendite auf das gebundene Kapital, auf Peer-Multiples basierende EV-Werte, EV/EBITDA-Zielwerte und KGV-Modelle sowie durch ein DCF-Modell erhalte, liege unverändert bei EUR 34. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity