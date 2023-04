Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

34,65 EUR +0,29% (20.04.2023, 10:53)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation.



Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (20.04.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post: Die Luft ist erst mal raus - AktienanalyseDas Jahr 2022 war für die Oesterreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) von herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die hohe Inflation sowie Kriegshandlungen in der Ukraine mit den damit verbundenen Energieengpässen hätten das Konsumverhalten beeinflusst. Insbesondere das schwächelnde Paketgeschäft habe dem Logistikdienstleister zu schaffen gemacht. Das Unternehmen habe beim Betriebsergebnis ein Minus von acht Prozent auf 188,4 Mio. Euro eingefahren, das insbesondere dem Paketbereich geschuldet gewesen sei, der 2021 coronabedingt einen Höhenflug gehabt habe. Beim Umsatz sei die Post mit circa 2,52 Mrd. Euro auf dem Niveau von 2021 geblieben."Die Ergebnisse waren operativ etwas stärker als von uns erwartet, das Nettoergebnis lag jedoch leicht unter unseren Schätzungen", würden die Analysten der Erste Group konstatieren. Als Dividende seien erneut 1,75 Euro je Aktie vorgesehen. Die Post gehe davon aus, dass die politischen und konjunkturellen Herausforderungen des Vorjahres auch das wirtschaftliche Umfeld 2023 prägen würden.Insbesondere die Inflation werde eine "bleibende Herausforderung" darstellen. Es werde ein Umsatzwachstum im unteren bis mittleren einstelligen Bereich angepeilt. Bis Ende des aktuellen Jahres solle auch das Kapazitätserweiterungsprogramm in Österreich fertiggestellt sein, dann solle die Sortierkapazität bei rund 140.000 Paketen pro Stunde liegen. Bewertungstechnisch würden die Erste-Analysten "derzeit wenig Kurspotenzial" sehen. (Ausgabe 15/2023)