Börsenplätze Österreichische Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

33,30 EUR +0,15% (15.05.2023, 09:30)



Wiener Börse-Aktienkurs Österreichische Post-Aktie:

33,25 EUR -0,45% (15.05.2023, 09:08)



ISIN Österreichische Post-Aktie:

AT0000APOST4



WKN Österreichische Post-Aktie:

A0JML5



Ticker-Symbol Österreichische Post-Aktie:

O3P



Wiener Börse-Symbol Österreichische Post-Aktie:

POST



Kurzprofil Österreichische Post AG:



Die Österreichische Post (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) ist der landesweit führende Logistik- und Postdienstleister. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen die Beförderung von Briefen, Werbesendungen, Printmedien und Paketen. Das Filialnetz der Österreichischen Post zählt zu den größten Privatkundennetzen des Landes und bietet seinen Kunden in ganz Österreich hochwertige Produkte und Services in den Bereichen Post, Bank und Telekommunikation. Durch die flächendeckende und zuverlässige Versorgung der österreichischen Bevölkerung und Wirtschaft mit Postdienstleistungen liefert das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Absicherung der Kommunikations- und Logistikinfrastruktur des Landes. Die Österreichische Post ist zudem durch Tochterunternehmen auch in zwölf europäischen Ländern vor allem in den Bereichen Paket & Logistik sowie unadressierte Sendungen tätig. (15.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Österreichische Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Österreichischen Post AG (ISIN: AT0000APOST4, WKN: A0JML5, Ticker-Symbol: O3P, Wiener Börse-Symbol: POST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Österreichische Post habe das Ergebnis trotz Kostendruck im Q1 2023 verbessern können. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis hätten die Schätzungen der Analysten der RBI und die Konsenserwartungen übertroffen. Infolgedessen habe sich auch die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 weiter aufgehellt: Das Unternehmen sei nun zuversichtlich, einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich zu erwirtschaften. Das Betriebsergebnis werde jedoch nur weiter unverändert erwartet, da die Visibilität insgesamt niedrig sei und im Bankgeschäft IT-Stystemintegrationskosten hinzukommen würden.Es seien nicht nur die Volumens- und Preisentwicklung erfreulich gewesen, die Österreichische Post habe auch von einer relativ stabilen Türkischen Lira profitieren können. Außerdem sei die Bankensparte aufgrund der positiven Zinsentwicklung endlich in die schwarzen Zahlen gekommen. Insgesamt habe die Österreichische Post sehr solide Zahlen abgeliefert und sich damit auch angenehm von den Vergleichsunternehmen abgehoben.Unsere letzte Empfehlung für die Österreichische Post lautete "Halten", so Teresa Schinwald, Analystin der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity