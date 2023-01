Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen seien auch für die öffentlichen Haushalte eine Bürde: Das Budgetdefizit bleibe 2023 mit rund 4% erhöht. Umso willkommener seien die Zahlungen aus dem Wiederaufbauprogramm der EU. Im Dezember habe Österreich die Auszahlung der ersten Tranche über 700 Mio. Euro beantragt, nachdem gut ein Viertel der von der EU bis 2026 geforderten Meilensteine erreicht worden sei. Darunter würden Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen, Umweltprojekte wie der Tausch alter Heizungen und Bildungsprojekte fallen. Nach Abarbeitung weiterer Etappenziele könnten weitere Zuschüsse abgerufen werden, insgesamt in Höhe von rund 3,75 Mrd. Euro.



Die zusätzlichen Zahlungen würden möglicherweise helfen, das Image der EU in Österreich etwas aufzupolieren. Denn laut einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage rufe die Gemeinschaft nur bei 39% der Befragten ein positives Bild hervor, das liege noch deutlich unterhalb des bescheidenen EU-Durchschnitts von 47%. Nur 55% seien der Ansicht, Österreich hätte von der EU-Mitgliedschaft profitiert, EU-weit der niedrigste Wert. Im Durchschnitt sähen die Europäer dies mit 72% deutlich positiver. Dass die Stimmung bis zur Europawahl im Frühjahr 2024 grundsätzlich drehe, sei kaum zu erwarten. Ein reibungsloser Abruf der für Österreich bestimmten EU-Mittel dürfte aber ebenso wie eine erfolgreiche Konjunkturpolitik die Chancen der amtierenden Regierung bei den nächsten Nationalratswahlen im September 2024 erhöhen.



Die Hauspreisdaten der Nationalbank OeNB, die bereits für das ganze Jahr 2022 vorlägen, würden nach zweijähriger Rally in der zweiten Jahreshälfte eine kräftige Bremsung zeigen. Im Quartalsvergleich seien die Preise zuletzt um knapp 2% zurückgegangen, im Jahresvergleich habe sich der Anstieg auf gut 5% halbiert. In der längerfristigen Betrachtung bleibe das Niveau damit hoch, hätten sich doch die Preise in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Die Einkommensentwicklung habe hier nicht Schritt halten können, sodass die Erschwinglichkeit von Wohneigentum deutlich abgenommen habe.



Bei der Hauspreisentwicklung der vergangenen Jahre würden die hohe Nachfrage und ein knappes Wohnungsangebot eine Rolle spielen. Aber auch die Baukosten, die aufgrund von Materialengpässen und energetischen Vorgaben explodiert seien, hätten die Immobilienpreise getrieben. 2023 sei bei einer Konsolidierung der Hauspreise insgesamt (Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich) eine stärkere Ausdifferenzierung zu erwarten, je nach Region und energetischem Sanierungszustand. Während in gefragten Regionen und für sanierte Immobilien in guten Lagen mit weiteren, wenn auch gebremsten, Preissteigerungen zu rechnen sei, dürften schwächere Lagen und unsanierte Objekte deutlicher korrigieren. Für Kaufinteressenten sei das angesichts der kräftig gestiegenen Zinsen und der hohen Inflation nur ein schwacher Trost.



Aufgrund der hohen Inflation müsse mehr Einkommen für den täglichen Konsum aufgewendet werden, was die Bildung von Eigenkapital erschwere. Diese werde bei steigenden Bauzinsen aber immer wichtiger, zumal die Kreditinstitute seit letztem Sommer ihre Finanzierungskonditionen verschärft hätten. Viele Kreditnehmer hätten aber die letzte Niedrigzinsphase genutzt, um sich die günstigen Konditionen länger zu sichern. Während eine feste Zinsbindung bei Wohnungsbaukrediten vor zehn Jahren mit einem Anteil von 18,4% noch eher die Ausnahme gewesen sei, sei dieser Wert im ersten Halbjahr 2022 auf rund 67% gestiegen. Im dritten Quartal 2022 lasse sich erstmals wieder ein Anstieg der variablen Zinsbindung beobachten, die zunächst günstiger scheine, jedoch das Risiko von Kostensteigerungen berge. Der Anteil der Kreditverträge mit festen Konditionen sei auf 54% zurückgegangen.



Bei gestiegenen Lebenshaltungskosten, anziehenden Zinsen und gleichzeitig hohen Immobilienpreisen werde so mancher Plan zum Bau oder Kauf von Immobilieneigentum verschoben. Daher habe der Bedarf an Hypothekenkrediten deutlich nachgelassen. Diese Konstellation erschwere außerdem die Weitergabe der höheren Herstellungskosten, sodass die Gewinnmargen der Bauunternehmen zurückgehen würden. Für Investoren würden steigende Zinsen Anlagealternativen eröffnen. Würden Bauprojekte aber storniert, verschärfe sich die Situation für Kaufinteressenten. Bezahlbarer Wohnraum dürfte, zumal bei aufgrund von Zuwanderung wachsenden Bevölkerungszahlen, auf absehbare Zeit ein knappes Gut bleiben. (19.01.2023/ac/a/m)







