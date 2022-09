Der Gasverbrauch in der EU in Q1 22 (-8% gg. Vj.) und Q2 22 (-16% gg. Vj.) deute darauf hin, dass Europa neben dem milderen Wetter im letzten Winter auch einen preisbedingten Nachfragerückgang (vor allem in Q2) zu verzeichnen gehabt habe, der sich in der zweiten Hälfte dieses Jahres beschleunigen dürfte. Ein Rückgang des Gasverbrauchs um 20% gegenüber dem Vorjahr in H2 22 dürfte der EU helfen, ihr Ziel eines um 15% niedrigeren Gasverbrauchs im Jahr 2022 zu erreichen, ohne dass eine Gasrationierung eingeführt werden müsse. Unter der Annahme durchschnittlicher Temperaturen im nächsten Winter würden die Analysten davon ausgehen, dass der europäische Gasverbrauch im Jahr 2023e um ca. 4% yoy auf 335 Mrd. m³ sinken werde, gegenüber 350 Mrd. m³ im Jahr 2022 und 412 Mrd. m³ im Jahr 2021.



Infolge des geringeren Gasverbrauchs und stärkerer LNG-Zuflüsse (+30 Mrd. m³ im Zeitraum Januar bis August 2022 bzw. +55% gegenüber dem Vorjahr) sei das Ziel der EU, die Gasspeicher zu mindestens 80% zu füllen, früher als im Oktober erreicht worden. Den Analystenprognosen zufolge dürfte die EU in der Lage sein, ihren Gasbedarf in der nächsten Heizperiode auch ohne Zuflüsse aus Russland zu decken. Die Analysten würden schätzen, dass die europäischen Gasspeicher Ende des ersten Quartals 2023 immer noch zu 22% gefüllt sein könnten, vorausgesetzt, dass (i) die Gasnachfrage in der EU im Jahr 2022 um 15% zurückgehe, (ii) die LNG-Zuflüsse im zweiten Halbjahr 2022 bei 10 Mrd. m³/ Monat bleiben würden und (iii) Europa ein normales Winterwetter erlebe.



Die Lage auf dem europäischen Gasmarkt könnte sich jedoch im nächsten Jahr verschlechtern. Den Analystenprognosen zufolge könnten die europäischen Gasspeicher vor dem Winter 2023/24 nur zu 63% gefüllt sein (gegenüber ca. 90% in diesem Jahr), was höhere Gaseinsparungen entweder durch eine stärkere Reduzierung der Nachfrage oder eine stärkere Abhängigkeit von alternativen Energiequellen erforderlich machen würde. Die Abhängigkeit Europas von LNG werde voraussichtlich auf 47% des Verbrauchs im Jahr 2023 steigen (gegenüber 35% im Jahr 2022).



Derzeit würden die TTF-Gasfutures ein Preisniveau von ca. EUR 190/MWh für Q4 22/ Q1 23 und ca. EUR 160/MWh für Q2-Q4 23 anzeigen. Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass ein hoher Gasbestand in den Speichern und ein preisbedingter Rückgang der Gasnachfrage, die in den europäischen Gaspreisen eingebettete Risikoprämie deutlich reduzieren dürften. Daher erwarten die Analysten der RBI, dass sich die europäischen Gaspreise in Q4 22 eher zwischen EUR 100-150/MWh und in Q1 23 um EUR 100/MWh bewegen werden. In Q3 23 könnten die europäischen Gaspreise wieder ansteigen (auf Niveaus von mehr als 200 EUR/MWh wie in diesem Sommer), da die Analysten glauben würden, dass das Erreichen eines sicheren Niveaus von mindestens 80% des Gases in den Speichern vor Beginn des Winters 2023/24 ein höheres Preisniveau erfordern würde, um die erforderliche Menge an LNG anzuziehen. Folglich würden die Analysten der RBI erwarten, dass die europäischen Gaspreise in H2 23 zwischen 150-200 EUR/ MWh liegen werden. Neben dem Wetter seien die LNG-Zuflüsse ein wichtiger Risikofaktor für die europäischen Gaspreise.



Die Entwicklung der Gasnachfrage in Asien (d.h. das Wetter, die Gasnachfrage Chinas) und die Verfügbarkeit neuer LNG-Lieferungen (d.h. neue LNG-Projekte in den USA, Norwegen und Mosambik) würden sich direkt auf die europäischen Gaspreise auswirken, da Europa stärker auf LNG-Lieferungen angewiesen sei. (20.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Mit seiner Entscheidung, den Betrieb der Nord Stream 1-Pipeline (NS1) ab Ende August auf unbestimmte Zeit auszusetzen, hat Russland eine seiner letzten Karten im Energiekrieg mit Europa ausgespielt, so Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es sei wohl kein Zufall gewesen, dass die Entscheidung Russlands, den Betrieb von NS1 einzustellen, nur wenige Stunden, nachdem die G7 grünes Licht für die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Öl gegeben habe, gefallen sei.Russisches Gas komme weiterhin über die Ukraine und TurkStream nach Europa Russland liefere weiterhin Gas über die Ukraine (ca. 1,2 Mrd. m3/Monat) und Turkstream (ca. 1,1 Mrd. m3/Monat) nach Europa. Die Analysten der RBI glauben, dass die verbleibenden Lieferungen, die teilweise in die EU und in Nicht-EU-Ländern erfolgen, ebenfalls einem höheren Risiko einer Unterbrechung ausgesetzt wären, sollte der westliche Druck auf den russischen Energiesektor zunehmen.