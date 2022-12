Sobald der MCM ausgelöst worden sei, würde es für mindestens 20 Arbeitstage gelten. Falle der TTF-Gaspreis an drei aufeinanderfolgenden Arbeitstagen unter 180 EUR/MWh, werde der MCM automatisch deaktiviert. Der neue Preisbildungsmechanismus könne jederzeit deaktiviert werden, wenn die Europäische Kommission einen regionalen oder unionsweiten Notstand ausrufe (d. h. wenn das Gasangebot nicht ausreiche, um die Gasnachfrage zu decken). In beiden Fällen veröffentliche ACER eine Deaktivierungsnotiz auf ihrer Website. Die EG-Verordnung enthalte auch einen Aussetzungsmechanismus für den Fall, dass Risiken für die Energieversorgungssicherheit oder die finanzielle Stabilität aufgrund einer erhöhten Gasnachfrage festgestellt würden.



Gasmarktteilnehmer, einschließlich der Intercontinental Exchange (ICE), die die TTF Handelsplattform betreibe, hätten Berichten zufolge davor gewarnt, dass der MCM die Liquidität der TTF-Gasfutures beeinträchtigen würden, Marktteilnehmer dazu veranlassen könnte, zum außerbörslichen Handel überzugehen (d. h. Geschäfte direkt zwischen zwei Parteien) oder die Risikomanagementpraktiken (d. h. die Preisabsicherung) der Versorgungsunternehmen behindern könnte.



Die Analysten seien der Meinung, dass der Mechanismus der Preisobergrenze kurzfristig eher ein Placebo sei, das sich langfristig hoffentlich zu einem Heilmittel für den europäischen Gasmarkt entwickeln könnte. Sie würden davon ausgehen, dass zumindest theoretisch eine Preisobergrenze ohne eine damit verbundene Nachfragebeschränkung das Risiko eines höheren Defizits durch Anreize für den Gasverbrauch verringern könnte. Weitere nachteilige Auswirkungen könnten eine Verringerung der Liquidität und des Angebots sowie eine Störung des kommerziellen Risikomanagements sein.



Der genehmigte MCM basiere jedoch auf einer so genannten "dynamischen Gebotsgrenze", d. h. einer "gleitenden" Preisobergrenze, die 35 EUR/MWh über dem LNG-Preis liege. Die 180 EUR/ MWh seien nichts anderes als ein Preisniveau, das die Aktivierung des MCM auslöse. Wenn also die Gasnachfrage in Europa aufgrund der kalten Witterung steige, würden die Analysten erwarten, dass sich Angebot und Nachfrage nach Gas entsprechend anpassen würden, entweder durch eine preisbedingte Vernichtung der industriellen Nachfrage und/ oder durch einen Anstieg der LNG-Zuflüsse (aufgrund höherer Gaspreise).



Es gebe mindestens zwei Voraussetzungen dafür, dass die Marktanpassung gut funktioniere. Dazu würden die Verfügbarkeit von LNG-Angeboten auf der ganzen Welt und ausreichende LNG-Wiederverdampfungskapazitäten in Europa gehören. So weit sind wir noch nicht, so die Analysten. Europa konkurriere weiterhin mit Asien um das weltweite LNG-Angebot, während die effektive Regasifizierungskapazität in Europa auf schätzungsweise 160 Mrd. m3 im Jahr 2023e begrenzt sei. Daher würden die Analysten glauben, dass die Wahrscheinlichkeit einer vorübergehenden Aussetzung von MCM durch ACER hoch bleibe, insbesondere im zweiten Halbjahr 23, wenn die europäischen Gasunternehmen sich beeilen würden, ihre Gasspeicher vor dem Winter 23/24 aufzufüllen.



Gleichzeitig würden die Analysten längerfristig potenzielle Vorteile des MCM sehen. Da der Anteil von LNG am EU-Gasverbrauch von 18% im Jahr 2021 auf 47% im Jahr 2023e (RBIe) steigen dürfte, sei die Umstellung von der TTF-Preisbildung (die sich weitgehend am Pipeline-Gasangebot orientiere) auf eine globale LNG-Benchmark sinnvoll. Dies dürfte nicht nur die Korrelation zwischen den europäischen Gaspreisen und den globalen LNG-Preisen erhöhen, sondern auch die Volatilität der Gaspreise verringern, die auf bis zu 53 Standardabweichungen (SD) für 1M TTF gegenüber dem 11-fachen SD der asiatischen LNG-Preise im Jahr 2022 in die Höhe geschnellt sei (2019-20 habe der asiatische LNG-Preis eine 0,8fache SD gegenüber der 2,3fachen SD von 1M TTF).



Um es klar zu sagen: Die Analysten würden den Marktkorrekturmechanismus als ein Instrument zur Erleichterung des Übergangs zu einem LNG-basierten Handel in Europa und nicht als ein Regulierungsinstrument betrachten, um den Gaspreis unter 180 EUR/MWh zu halten.



Die Analysten würden weiterhin davon ausgehen, dass ein hoher Gasbestand in den europäischen Speichern (92% Ende November) und ein preisbedingter Rückgang der Gasnachfrage (-12% im Jahr 2022e) die in den europäischen Gaspreisen eingebettete Risikoprämie deutlich verringern dürften. Die Analysten würden daher erwarten, dass die europäischen Gaspreise in H1 23e im Durchschnitt bei 110 EUR/MWh liegen würden.



Die europäischen Gaspreise könnten im dritten Quartal 23e wieder ansteigen, da sie der Meinung seien, dass das Erreichen eines sicheren Niveaus der Gasspeicher von mindestens 80% vor Beginn des Winters 2023/24 ein höheres Preisniveau erfordern würde, um die erforderliche Menge an LNG anzuziehen. Folglich würden die Analysten erwarten, dass die europäischen Gaspreise in H2 23e durchschnittlich 160 EUR/MWh betragen würden. (21.12.2022/ac/a/m)







