Wien (www.aktiencheck.de) - Da die Gasspeicher zu fast 80% gefüllt sind, gehen wir davon aus, dass das EU-Ziel von 90% bis November bereits im August erreicht werden könnte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Unter der Annahme, dass es an der Wetterfront keine Überraschungen gebe, dürften die hohen Gasvorräte einen ausreichenden Puffer gegen mögliche Kürzungen der verbleibenden Lieferungen aus Russland (derzeit rund 21 Mrd. m3/Jahr) bilden und damit das Risiko neuer Preisschocks deutlich verringern. Der Gasverbrauch in der EU sei selbst in einem Preisumfeld von unter 50 EUR/MWh (im Zeitraum Februar-Mai) weiter zurückgegangen, was bedeute, dass Industrie und Haushalte noch nicht auf die niedrigeren Gaspreise reagieren würden, während die höhere Nachfrageelastizität von Gas für die Stromerzeugung das Gesamtbild aufgrund des relativ geringeren Anteils am Gesamtgasverbrauch (kleiner als 20%) und der Saisonalität (d. h. geringere Wärmeerzeugung außerhalb der Wintermonate) nicht verändert habe.



Zusammenfassend lasse sich sagen, dass eine Kombination aus hohen Gasspeicherbeständen und einem saisonal niedrigeren Verbrauch in den Sommermonaten die europäischen Gaspreise im dritten Quartal niedrig halten dürfte, wobei in der nächsten Heizperiode mit einem Preisanstieg zu rechnen sei. (28.06.2023/ac/a/m)





