Es würden auch in den nächsten Monaten weitere Kürzungen erwartet. Die OPEC und ihre Partner würden eine massive Angebotsbeschränkung bis mindestens in den Herbst hineinplanen, mit dem Ziel die Ölpreise zu stützen. Saudi-Arabien habe erklärt, dass es seine freiwillige Kürzung von 1 Mio. Barrel/Tag bis Ende September beibehalten werde, während sich der OPEC-Verbündete Russland zu einem Rückgang der Rohölexporte um 500.000 Barrel/Tag im August und 300.000 Barrel/Tag im September verpflichtet habe. Es bestehe jedoch nach wie vor Ungewissheit über die Einhaltung der jüngsten Zusagen.



Erste Auswirkungen der Produktionseinschränkungen seien bereits erkennbar: Der zuvor rückläufige Ölpreis sei seit dem letzten OPEC-Treffen wieder deutlich gestiegen. Allein die Ankündigungen der kommenden Quotenkürzungen hätten den Ölpreis nach oben bewegen lassen.



Die Prognose für die Weltölnachfrage sei für 2023 leicht nach oben korrigiert worden. Diese Anpassung resultiere laut der OPEC aus dem kontinuierlichen Anstieg des Kraftstoffverbrauchs in der Industrie und im Transportwesen, gestützt durch die wirtschaftliche Erholung in Nicht-OECD-Regionen. Für die USA und China werde eine Erhöhung der Ölnachfrage erwartet, während die Nachfrage in Europa sinken solle. Fraglich bleibe, ob die zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten aus China die OPEC dazu bewegen würden, die Ölprognose für China nach unten anzupassen.



Das nächste reguläre OPEC-Treffen finde am 26. November 2023 statt. Außerplanmäßige Treffen seien jederzeit möglich. (17.08.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC Plus reduzierte im Juli seine Rohölproduktion auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Im Vergleich zum Vormonat Juni sei die Rohölförderung der OPEC Plus von 41,34 Mio. Barrel/Tag auf nur noch 40,40 Mio. Barrel/Tag zurückgegangen. Die 13 Mitglieder der OPEC hätten insgesamt 27,34 Mio. Barrel/Tag gepumpt, während Russland und acht andere Verbündete 13,06 Mio. Barrel/Tag hinzugefügt hätten.