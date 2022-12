Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise bleiben heute unter Druck, obwohl China eine erhebliche Lockerung der Covid-Beschränkungen angekündigt hat, so die Experten von XTB.



Obwohl die Aufhebung der Bewegungs- und Reisebeschränkungen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sicherlich positiv für die Ölpreise sei, da sie auf eine Erholung der Nachfrage in China hindeute, hätten die Ölpreise heute nicht zulegen können. Brent und WTI würden heute um mehr als 2% niedriger gehandelt, wobei WTI nun mehr als 12% unter seinem letzten lokalen Höchststand vom 1. Dezember 2022 notiere. Der Preisrückgang sei der deutlichste Beweis dafür, wie stark die Rezessionsängste an den Märkten seien. Positive Nachrichten für die Ölpreise, wie die Wiedereröffnung Chinas, die Preisobergrenze der G7-Staaten oder die Pläne Russlands, eine Preisuntergrenze für internationale Ölverkäufe festzulegen, würden von den Händlern ignoriert, da die Besorgnis über den Zustand der Weltwirtschaft jetzt der Hauptantrieb für die Ölpreise sei.



Ein Blick auf Brent (OIL) im Tageschart zeige, dass der Preis heute seinen jüngsten Rückgang fortgesetzt habe und auf den niedrigsten Stand seit der Jahreswende 2021/ 2022 gefallen sei. Es sei anzumerken, dass sich der Ölmarkt nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und dem Inkrafttreten der westlichen Sanktionen verknappt habe, aber die Preise lägen jetzt über 20% niedriger als zu Beginn der Invasion. Die nächste zu beachtende Unterstützungszone befinde sich im Bereich unter 76 Dollar pro Barrel. (07.12.2022/ac/a/m)





