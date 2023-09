Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind weiter - über das Niveau von 85 US-Dollar je Fass - angestiegen, was in erster Linie auf eine Verknappung des Angebots zurückzuführen ist, so die Analysten der DekaBank.



Die Strategie der OPEC+, ihre Ölförderung zu reduzieren, um kein Überangebot und damit keinen Ölpreisverfall zuzulassen, funktioniere. So habe Saudi-Arabien seine freiwillige Fördermengenkürzung bis zum Jahresende verlängert und stütze damit die Preise durch die Erwartung von Angebotsknappheit am globalen Ölmarkt in der zweiten Jahreshälfte. Derweil sei die Nachfrage nach Öl nicht besonders stark, ausgehend auch von der wirtschaftlichen Schwäche in China, den USA und Europa. Die Analysten der DekaBank würden erwarten für die kommenden Quartale vom aktuellen Preisniveau aus keine weitere, starke Verteuerung von Rohöl erwarten. Denn das konjunkturelle Umfeld sei zu schwach, um deutlich höhere Ölpreise ohne eine entsprechende negative Nachfragereaktion durchzusetzen.



Perspektiven: Die hohe Inflation und die dadurch ausgelöste geldpolitische Straffung der Notenbanken würden die Konjunktur vorübergehend und in moderatem Ausmaß bremsen. Es werde eine wirtschaftliche Schwächephase durchlaufen, aber eine scharfe Rezession mit einem entsprechenden Einbruch bei der Ölnachfrage sei nicht zu erwarten. Chinas Wirtschaft wachse im Prognosezeitraum aufgrund anhaltender inländischer Probleme schwach, die globale Ölnachfrage werde aber moderat zunehmen. Die Länder der OPEC+ hätten als Reaktion auf die schwächeren Ölnachfrageerwartungen ihre Strategie der Fördermengenkürzung auch für das Jahr 2024 verlängert und würden bei Bedarf die Produktion noch weiter zurückfahren, um ein Überangebot am globalen Ölmarkt zu verhindern und um den Ölpreis zu stützen. Aufgrund der Sanktionen im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine werde Russland auch längerfristig einen bedeutenden Teil seiner Energielieferungen in Richtung Asien umleiten. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Volkswirtschaft Rohstoffe September 2023) (08.09.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >