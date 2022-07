Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen gefallen und reagiert vor allem auf Konjunktursignale, während Angebotsprobleme zuletzt nicht mehr die entscheidende Rolle spielten, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Futurekontrakte würden auf einen weiteren deutlichen Rückgang der Ölpreise hinweisen (Backwardation). Die Öl-Future-Märkte würden offensichtlich zunehmend eine Rezession bzw. eine deutliche Verlangsamung des Wachstums einpreisen, weswegen der Terminkurs für ein Barrel in vier Monaten rund 10 US-Dollar niedriger als der nächstfällige Terminkurs liege.Die OPEC Plus komme beim Erreichen ihrer vereinbarten Produktionsquoten nur schleppend voran. Russland produziere rund 0,9 Mio. Barrel/Tag weniger als in der OPEC Plus-Gruppe vereinbart worden sei. Aber auch anderen Länder wie Angola, Nigeria und Kasachstan hätten Schwierigkeiten, die Förderquoten einzuhalten. Dies liege unter anderem an fehlenden Investitionen in der Vergangenheit, die teilweise wegen extremer politischer Instabilität in den Förderländern ausgefallen seien. Eine gewisse Stütze sollte die Ölnachfrage erhalten, da vermehrt Gaskraftwerke auf Öl umgestellt würden. (Ausgabe Juli 2022) (24.07.2022/ac/a/m)