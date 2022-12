Ebenfalls ab Montag gelte eine Regelung, die Russland dazu zwingen solle, Erdöl künftig für höchstens 60 US-Dollar pro Barrel an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Der Preis von umgerechnet etwa 57 Euro pro 159 Liter werde dann um bis zu 9 Euro unter dem jüngsten Marktpreis für russisches Rohöl der Sorte Urals liegen.



Beide Maßnahmen der EU sollten dazu beitragen, die russischen Handelsgewinne zu begrenzen, und dadurch auch Russlands Fähigkeiten zur Kriegsführung einschränken. Nach Angaben eines EU-Beamten seien von dem Embargo rund drei Millionen Barrel Rohöl pro Tag betroffen. Bei einem langfristigen Durchschnittspreis von 70 Dollar (67 Euro) pro Barrel würden Russland damit pro Tag Erlöse in Höhe von etwa 210 Millionen Dollar (200 Millionen Euro) entgehen. Dass die Ölmenge komplett an andere Abnehmer verkauft werden könne, gelte als ausgeschlossen.



Die Öl-Allianz OPEC+ halte vorläufig an ihrer bisherigen Förderstrategie fest. Der Verbund aus 23 Staaten habe bei einer Online-Konferenz am Sonntag nach eigenen Angaben seinen Beschluss vom Oktober bestätigt, bis Ende 2023 täglich zwei Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger zu fördern. Die Unsicherheiten auf dem Markt seien aktuell erheblich, habe es geheißen.



Die Einfuhrbeschränkung dürfte die Ölpreise im Gegensatz zu den bereits eingepreisten Förderkürzungen mittelfristig unter Druck setzen. "Der Aktionär" bleibt deshalb bei seiner Short-Empfehlung auf die Rohöl-Sorte Brent. Der Preis sei nach wie vor attraktiv, um den Schein mit der WKN MD2AEB zu kaufen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rohöl aus Russland darf von diesem Montag an nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden und die Öl-Allianz OPEC+ hält vorläufig an ihrer bisherigen Förderstrategie fest, Michael Diertl von "Der Aktionär".Die Ölpreise würden am Montag positiv auf die Nachrichten reagieren, dennoch könnten sie mittelfristig weiter fallen.Grundlage für die Einfuhrbeschränkung sei eine im Juni von den 27 Mitgliedstaaten beschlossene Sanktionsverordnung wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sie sei bereits kurz nach dem Beschluss in Kraft getreten, habe aber für das Öl-Embargo Übergangsfristen vorgesehen.