Aus charttechnischer Sicht sei die jüngste Kursschwäche mittelfristig sogar als bullish zu werten. Denn dabei habe es keine starken Tagesverluste gegeben, was viel weniger auf eine Trendrichtung als eine Zwischenkorrektur hindeute. Die Chancen stünden deshalb gut, dass bei Öl der Nordseesorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) im Bereich der 72-Dollar-Marke ein mittelfristiger Boden eingezogen worden sei und die Bullen nun die Oberhand hätten.



Bestätigt werde dieses Szenario zwar erst, wenn der Kurs das Jahreshoch bei 89,05 Dollar überschreite. Allerdings deute das jüngste Kaufsignal in Form eines Golden Cross - dabei kreuze der GD50 den GD200 von unten nach oben - bereits auf weitere Kursstärke hin.



Die fundamentale Lage lasse eher Raum für bullishe Überraschungen, was sich auch im Chartbild widerspiegele. Dank dem Golden Cross dürften sich genug Käufer finden, um Brent auf ein neues Jahreshoch und wieder über die 90-Dollar-Marke zu hieven. "Der Aktionär" rate deshalb zum Kauf von Produzenten wie Repsol (ISIN ES0173516115/ WKN 876845) und BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517), die neben Kurspotenzial auch eine attraktive Dividendenrendite bieten würden.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (28.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar sei die chinesische Konjunktur immer noch nicht zurück in der Spur. Doch die Regierung habe bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um das Ruder herumzureißen. Auch aus technischer Sicht könnten die Preise bald wieder anziehen.