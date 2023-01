Bereits am Dienstag veröffentliche die OPEC ihren monatlichen Marktbericht. Einen Tag später ziehe die IEA mit ihrer Prognose nach.



Es würden viele Faktoren auf den Ölmarkt einwirken, die Lage bleibe undurchsichtig. Ein Positionierung dränge sich deshalb derzeit nicht auf.



(mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet, berichtet Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Jahresauftakt am Rohölmarkt sei holprig ausgefallen: Nach deutlichen Verlusten in der ersten Woche des Jahres hätten die Erdölpreise in der zweiten Januarwoche spürbar zugelegt. Ausgelöst worden sei die Erholung durch den Wegfall vieler der strengen Corona-Maßnahmen in China. Trotz der zunehmenden Nachfrage würden die Ölpreise noch unter ihren Jahreshochs notieren, im frühen Handel habe ein Barrel der Nordseesorte Brent (ISIN XC0009677409/ WKN nicht bekannt) zur Lieferung im März 84,56 US-Dollar gekostet.