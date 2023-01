In der laufenden Woche hätten die Erdölpreise ihren schwachen Jahresstart fast wettmachen können. Seit Montag sei der Preis für Rohöl aus der Nordsee etwa sechs Dollar je Barrel gestiegen. Gründe für die Preisaufschläge seien unter anderem Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung in China. Mit der konjunkturellen Belebung nach dem Ende der harten Corona-Maßnahmen würden Experten mit einem Anstieg des Ölverbrauchs in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt rechnen.



Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Rohstoffexperten dürfte die tägliche Nachfrage nach Rohöl in China in diesem Jahr um 800.000 Barrel steigen. Das dürfte dann zu einer rekordhohen Nachfrage von etwa 16 Millionen Barrel pro Tag führen, habe es weiter geheißen.



Neben der Entwicklung in China habe auch die Aussicht auf weniger starke Zinsanhebungen der US-Notenbank FED die Ölpreise gestützt, habe es am Markt geheißen. Laut jüngsten Daten sei die hohe Teuerung in den Vereinigten Staaten weiter zurückgegangen. Steigende Leitzinsen würden zwar die Inflation dämpfen, aber auch die Wirtschaft und damit die Energienachfrage belasten.



Das China-Reopening bleibe das zentrale Thema am Ölmarkt. Die prognostizierte Rekordnachfrage sollte für weiter steigende Preise sorgen. DER AKTIONÄR hat derzeit OMV und Shell auf seiner Empfehlungsliste. (13.01.2023/ac/a/m)





