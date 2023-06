Moskau habe bereits im Dezember des vergangenen Jahres angekündigt, das Verkaufsverbot für russisches Öl und seine Derivate innerhalb der zuvor von den G7-Statten festgelegten Preisobergrenze zu verlängern.



Laut der russischen Nachrichtenagentur TASS hate Präsident Wladimir Putin am Montag veranlasst, dass ein am 1. Februar in Kraft getretenes Dekret verlängert werde, das den Verkauf von Rohöl und Ölderivaten aus Moskau verbiete, die der westlichen Preisobergrenze von 60 US-Dollar pro Barrel unterlägen.



Die Anleger am Ölmarkt würden außerdem auf die unerwartet schwache konjunkturelle Entwicklung in China blicken. Nach dem Ende der harten Corona-Maßnahmen habe die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zwar zu einer Konjunkturerholung ansetzen können. Diese habe aber zuletzt deutlich an Fahrt verloren, was die Nachfrage nach Rohöl in China bremse.



Die Ölpreise würden sich wieder leicht erholen, internationale Konflikte würden jedoch auch in dieser Woche den Markt belasten. In der aktuellen Situation würden sich weder Short- noch Long-Positionen auf Öl anbieten. Einen Blick wert seien eher Unternehmen, die auch auf dem aktuellen Preisniveau gut zurechtkämen, wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen, so Lukas Meyer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,75 US-Dollar gekostet. Das seien 57 Cent mehr gewesen als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 59 Cent auf 69,96 Dollar gestiegen. Bereits zum Wochenauftakt seien die Ölpreise leicht gestiegen.Marktbeobachter hätten auf eine weitere Unsicherheit am Ölmarkt verwiesen. Am Wochenende habe ein bewaffneter Aufstand der Söldnertruppe Wagner zu einer angespannten Lage im wichtigen Förderland Russland geführt. Der Aufstand sei nach kurzer Zeit beendet worden. Die Unsicherheit über die Lage in Russland treffe am Markt auf anhaltende Sorgen über die weitere Entwicklung der Nachfrage nach Rohöl.