Darüber hinaus hätten sich einige Banken negativ über den Ölpreis geäußert. So habe J.P. Morgan festgestellt, dass sich die Sommerfahrsaison im Norden dem Ende zuneige, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach Kraftstoffen führen dürfte. Die Bank habe auch darauf hingewiesen, dass der Abbau der Vorräte nun wahrscheinlich beendet sei, da Satellitenbilder darauf hindeuten würden, dass die weltweiten kommerziellen Vorräte nach einer Phase des Lagerabbaus zu steigen beginnen würden.



Ein Rückgang des Ölpreises sei für die Aktienmärkte von Vorteil, da die höheren Energiepreise die Hauptursache für eine mögliche Inflationsbeschleunigung gewesen seien, die die Zentralbanken zu einer restriktiveren Haltung zwingen könnte. Natürlich habe auch der schwache ADP-Bericht von gestern die Aktien gestützt, da er im Gegensatz zum JOLTS-Bericht vom Dienstag gezeigt habe, dass die Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt noch immer anhalte, was eine Erholung an den Anleihemärkten und einen Rückgang der Renditen ermöglicht habe.



Ein Blick auf das OIL-Chart im D1-Intervall zeige, dass der Preis gestern unter die untere Grenze der Overbalance-Struktur gefallen sei, woraufhin sich die Abwärtsbewegung beschleunigt habe. Der Preis habe seinen freien Fall fortgesetzt und sei unter den gleitenden 50-Session-Durchschnitt sowie unter die Unterstützungszone von 87 USD pro Barrel gebrochen. Die Abwärtsbewegung sei im Bereich von 86 USD gestoppt worden, zumindest vorläufig. Es sei zu beachten, dass ein Durchbruch unter die Overbalance-Struktur auf eine Abwärtstrendumkehr hindeute. (05.10.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise brachen gestern ein, wobei Brent und WTI um über 5% fielen, so die Experten von XTB.Die Rohölpreise seien im Laufe des Tages kontinuierlich gesunken, ohne dass der Einbruch durch bestimmte Nachrichten ausgelöst worden sei. Es gebe jedoch einige Faktoren, die eine Rolle gespielt haben könnten. In russischen Medien sei angedeutet worden, dass Russland in den kommenden Tagen möglicherweise beschließen werde, sein Diesel-Exportverbot zu lockern.