Die Warnung sei vom Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman Al Saud, ausgesprochen worden und etwa eine Woche vor dem nächsten Treffen von Vertretern der Ölallianz OPEC+ erfolgt.



Zudem seien die Ölpreise am Mittwochmorgen durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt worden. Am Dienstagabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 6,8 Millionen Barrel verzeichnet habe. Am Nachmittag würden die Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet. Sollten die offiziellen Kennzahlen die API-Daten bestätigen, wäre es der stärkste Rückgang der Lagerbestände seit Ende März.



Nachdem vor rund zwei Monaten Russland mit Förderungskürzungen gedroht habe, ziehe Saudi-Arabien nun zumindest in der Rhetorik nach. Sollten in Zukunft auch Taten folgen, könnte das deutlich höhere Ölpreise nach sich ziehen. Anleger sollten sich deshalb noch rechtzeitig bei Aktien wie BP und Repsol positionieren, so Michael Diertl.



mit Material von dpa-AFX







