Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März habe am Morgen 83,96 US-Dollar gekostet. Das seien 50 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar sei um 52 Cent auf 78,91 Dollar gestiegen.



Marktbeobachter hätten von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende gesprochen. Unterm Strich seien die Ölpreise seit den Weihnachtsfeiertagen etwas gefallen, nachdem die massive Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft habe.



Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA hätten die Ölpreise am letzten Handelstag des Jahres nicht belasten können. Am Donnerstag sei bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,7 Millionen Barrel auf 419,0 Millionen Barrel gestiegen seien. Analysten hätten hingegen einen Rückgang um 1,2 Millionen Barrel erwartet.



Es sei ein spannendes Jahr am Ölmarkt gewesen. Nach zwischenzeitlichen Zugewinnen von rund 80 Prozent seit Jahresbeginn würden die Ölpreise ein verhältnismäßig geringes Plus von etwa acht Prozent über die Ziellinie retten. Auch 2023 dürften die Ölpreise aufgrund von Rezessionsängsten und Ukraine-Krieg volatil bleiben. (30.12.2022/ac/a/m)







