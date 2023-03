In den Mittelpunkt rücke im Tagesverlauf die Zinsentscheidung der EZB. Zwar habe die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten werde aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen großen Zinsschritt vornehmen würden. Die Geldpolitik großer Zentralbanken habe über die konjunkturellen Auswirkungen hohe Bedeutung für den Ölmarkt.



Aus technischer Sicht könnte es für Brent noch tiefer gehen. Falle der Kurs unter das März-Tief bei 71,71 Dollar, sollte der Preis auch die 70-Dollar-Marke unterschreiten. Anschließend könnten sich im Bereich des Dezember-Tief aus 2021 bei 65,75 Dollar wieder Käufer finden.



Auch wenn die Aktienmärkte das Schlimmste hinter sich haben könnten, würden die Ölpreise unter Druck bleiben. "Der Aktionär" erwarte Kurse unter 70 Dollar in Brent.



mit Material von dpa-AFX (16.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihrem Einbruch am Vortag erholt, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Dennoch notiere Öl der Nordseesorte Brent seit Wochenbeginn zweistellig im Minus. Der Abwärtsdruck bleibe bestehen und die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass Anleger den Blick bald noch ein Stück tiefer richten müssten.