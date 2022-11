Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch übersteigt weltweit das Rohöl-Angebot die Nachfrage, aber die Marktteilnehmer nehmen die ab November anstehenden Produktionskürzungen der OPEC+ bereits vorweg, so die Analysten der DekaBank.



Denn die Ölpreise seien recht stabil geblieben, obwohl sich die globalen Wirtschaftsaussichten gemessen an den Konjunkturprognosen weiter verschlechtern würden. Für die USA und Europa werde für das Winterhalbjahr eine Rezession erwartet. Dies dürfte mit einer Schwäche der Ölnachfrage einhergehen. China werde zwar weiter wachsen, doch mit sehr wenig Dynamik. So würden die Analysten der DekaBank mit Blick auf die nächsten Quartale eine Seitwärts- bis leichte Abwärtstendenz für die Preise der führenden Ölpreissorten erwarten, wobei die relativ große Preisdifferenz von derzeit rund 6 US-Dollar zwischen dem europäischen Brent und dem US-WTI weiterhin erhalten bleiben dürfte. Die russische Ölsorte Ural dürfte weiterhin mit einem nennenswerten Preisabschlag in der Größenordnung von 20 US-Dollar zum europäischen Ölpreis handeln.



Perspektiven: Die geldpolitische Straffung vieler Notenbanken habe die Corona-Pandemie als massive Konjunkturbremse abgelöst. Vor allem in den USA belaste die Geldpolitik die Konjunktur, in Europa sei es vielmehr die Energiekrise. In der Folge würden diese beiden Wirtschaftsräume im Winterhalbjahr 2022/23 in eine Rezession rutschen, die deren Ölnachfrage dämpfen werde. Auch Chinas Wirtschaft wachse im Prognosezeitraum aufgrund anhaltender inländischer Probleme nur unterdurchschnittlich. Die OPEC+-Länder würden als Reaktion auf die schwache Ölnachfrage ihre Rohölförderung zurückfahren, um ein Überangebot am globalen Ölmarkt zu verhindern und um sich gegen weitere Preisrückgänge zu stemmen. Aufgrund der Sanktionen im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine würden die russischen Öllieferungen in Richtung Europa zum Jahresende 2022 stark verringert, ab 2023 verzichte die Europäische Union auf russisches Öl - mit Ausnahme der Pipelinelieferungen. Zugleich werde ein beträchtlicher Teil der russischen Ölexporte in Richtung Asien umgeleitet. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Volkswirtschaft Rohstoffe November 2022) (11.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >