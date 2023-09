"Öl erholte sich von seinem jüngsten Tief, nachdem Russland den Export von Diesel verboten hatte, was auch Benzin einschloss. Die Maßnahme kehrte die Abwärtsbewegung nach der hawkishen FED-Entscheidung um", habe Tina Teng, Analystin bei CMC Markets, in einer Notiz gesagt. "Allerdings könnten zunehmende Ängste vor einer Rezession in der Eurozone den Druck auf die Ölpreise aufrechterhalten."



Die US-Notenbank habe am Mittwoch die Zinssätze stabil gehalten, aber ihre hawkishe Haltung verschärft und einen weiteren Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten bis zum Jahresende angekündigt. Das verstärkte die Befürchtungen, dass höhere Zinssätze das Wirtschaftswachstum dämpfen und die Nachfrage nach Treibstoff beeinträchtigen könnten.



Die Zwischenkorrektur bei den Ölpreisen könnte durch die jüngsten Nachrichten aus Russland schon vorbei sein und Öl der Nordseesorte Brent in Richtung 100-USD-Marke laufen. Anleger könnten die Chance nutzen, um beispielsweise noch beim Hot-Stock Pantheon Resources (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR) einzusteigen.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pantheon Resources. (22.09.2023/ac/a/m)







"Trotz eines russischen Exportverbots für Kraftstoffe und Bedenken hinsichtlich einer geringeren Nachfrage aufgrund straffer Geldpolitik in den USA und Europa blieb der Handel volatil", habe Toshitaka Tazawa, Analyst bei Fujitomi Securities, gegenüber Reuters gesagt. "In Zukunft werden sich die Anleger darauf konzentrieren, ob die Produktionskürzungen der OPEC+ wie versprochen umgesetzt werden und, ob der Anstieg der Zinssätze die Nachfrage reduzieren wird", habe er hinzugefügt.