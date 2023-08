Die chinesischen Behörden hätten am Montag zusätzliche politische Leitlinien veröffentlicht, obwohl konkrete Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und des Binnenkonsums fehlen würden. Im Juli 2023 sei die Produktivität in China bereits den vierten Monat in Folge zurückgegangen.



Eine Umfrage im chinesischen Privatsektor habe ergeben, dass die Fabrikaktivität im vergangenen Monat ebenfalls zurückgegangen sei. Angebot, Nachfrage und Exportaufträge hätten sich aufgrund der sich verlangsamenden Marktbedingungen verschlechtert.



Die Analysten der National Australia Bank (NAB) würden prognostizieren, dass die Ölpreise im Jahr 2023 ihren Höchststand erreichen würden, bevor das Ministertreffen der OPEC und ihrer Verbündeten, bekannt als OPEC+, stattfinde.



Die Produktionssenkungen Saudi-Arabiens hätten leicht unter dem Zielwert gelegen, mit einem Rückgang von 860.000 Barrel pro Tag im Juli. Insgesamt sei die OPEC-Produktion um 840.000 Barrel pro Tag zurückgegangen. US-Zahlen würden zeigen, dass die Kraftstoffnachfrage im Mai mit 20,78 Millionen Barrel pro Tag den höchsten Stand seit August 2019 erreicht habe. Die Benzinnachfrage habe mit 9,11 Millionen Barrel pro Tag den höchsten Stand seit Juni 2022 erreicht, so die amerikanische Energiebehörde EIA.



Eine Zwischenkorrektur käme nach der jüngsten Rally nicht überraschend. Allerdings dürfte die übergeordnete Trendrichtung nun aufwärts sein. Anleger kaufen deshalb laufende "Aktionär"-Empfehlungen wie BP und Repsol, so Michael Diertl. (01.08.2023/ac/a/m)





