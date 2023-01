Unterdessen stünden in der neuen Woche einige Ereignisse an, die für Preisbewegungen am Markt sorgen könnten. Zum einen würden die großen Notenbanken aus den USA, der Eurozone und Großbritannien ihre Zinsentscheidungen treffen. Zum anderen würden zahlreiche wichtige Konjunkturdaten erwartet.



Die Lage am Ölmarkt sei weiterhin von einer moderaten Erholung geprägt. Dazu trage v.a. die Abkehr Chinas von seinem strikten Straffungskurs bei. Die Marktteilnehmer würden auf eine konjunkturelle Belebung hoffen, die auch mit einer höheren Energienachfrage einhergehen dürfte.





Die Ölpreise würden weiter nachgeben, doch die Rezessionssorgen seien verflogen und der Energiebedarf Chinas sei deutlich höher als noch vor ein paar Monaten, wodurch die Preise mittelfristig weiter steigen sollten. Anleger könnten deshalb die Chance nutzen, um laufende Empfehlungen wie OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV) und TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) nachzukaufen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise seien am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Morgen habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,14 USD gekostet. Am Wochenende sei ein Anschlag auf eine iranische Militäranlage gestartet, den das Wall Street Journal Israel zugeschrieben habe, im Fokus gestanden.